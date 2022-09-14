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數科入場費4343元 首日孖展超購4.8倍

2022-09-14 列印
■數科集團昨日起招股，首日孖展超購近四點八倍。資料圖片
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近期新股市場轉熱，本港資訊科技解決方案供應商數科集團（2350）由昨日起至周五（16日）招股，發行約1.56億股股份，一成於香港作公開發售，料集資6870萬元，招股價介乎0.8至0.86元，每手5000股，一手入場費4343.35元，預計9月26日掛牌。創陞融資為獨家保薦人。該股首日孖展錄7782萬元，較公開集資額1344萬，超購近4.8倍。
叮噹健康暗盤升5.5%

今日掛牌的叮噹健康（9886）於暗盤表現向好，於富途暗盤收12.66元，較招股價升5.5%，每手賺330元。該股香港公開發售部份錄得6.2倍認購，一手中籤率11.22%，集資約3.4億元。

此外，鎳全產業鏈公司寧波力勤資源科技近日再提交主板上市申請，據外電引述消息人士指，力勤資源擬於10月招股，集資達10億美元。另外，中國醫療器械公司寧波健世科技已啟動預路演工作，就香港首次公開發售（IPO）評估投資者意向，料集資約3000萬美元。
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