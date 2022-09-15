憂慮加息新經濟股捱沽 恒指插479點創半年低

美國通脹數據高過預期，市場憂慮聯儲局加息步伐會更激進，隔晚美股急瀉過千點，拖累港股曾跌逾500點，恒指收市跌479點，報18847點，見半年收市新低。大市連跌兩日，累計跌515點，大市成交額跌至937.7億元。分析料港股短線仍有下行壓力，或下試3月中的低位。



新經濟股捱沽，騰訊（700）再失300元關口，股價跌1.7%，收報299.6元；阿里巴巴（9988）挫4.5%，收報87.1元；嗶哩嗶哩（9626）跌5.2%，收報144.4元。

周大福全購告吹 佐丹奴跌8%



藍籌股普遍下跌，創科實業（669）最大客戶家得寶（Home Depot）隔晚美股插6.6%，拖累創科最多急插逾11%，收市仍跌10%報89.1元，為跌幅最大藍籌；金融板塊亦顯著回吐，港交所（388）下滑2.7%，收報300.6元。



航運股全線回勇，東方海外（316）漲2.3%，收報149元，為全日最大升幅藍籌；太平洋航運（2343）彈5.6%，收報2.82元。



澳門新一輪賭牌公開競投昨日截標，濠賭股普遍逆市向上，新濠國際（200）升1%收報5.15元；美高梅（2282）升0.5%收報4.26元；銀娛（027）升0.3%收報43.25元；金沙中國（1928）微升0.1%收報17.7元；惟永利澳門（1128）跌0.8%收報5.15元。



佐丹奴（709）公佈周大福控股旗下Clear Prosper Global Limited，有關全購協議失效，股價曾急瀉逾11%，收市仍跌8.6%報1.69元。A股上市的中關村公佈，國美電器所持有中關村的部份股份被法院司法再凍結及輪候凍結，國美零售（493）急挫21.8%，收報0.19元。

港股或下試18200點



東亞銀行股票策略師陳偉聰表示，美國通脹數據高於預期，市場預料聯儲局將繼續大幅加息，加上美元強勢，或令港元資本外流，人民幣有下行壓力，令中資股受壓，科技股及電動車等股份跌幅較大，預料港股短期或下試3月中的低位，即18200至18300點水平。