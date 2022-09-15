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騰訊音樂擬下周來港 富衛再度遞表申上市

2022-09-15 列印
■據外電報道，騰訊音樂最快下周在香港以介紹形式第二上市。資料圖片
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據外電報道，騰訊（700）旗下在美國上市的騰訊音樂，最快下周在香港以介紹形式第二上市，不涉及額外集資。消息指，騰訊音樂正與顧問機構做準備，推介活動最早在幾日後啟動，上市時間等細節仍可能發生變化，騰訊音樂則未有回應。若消息屬實，騰訊音樂將是港交所（388）自2020年10月30日放寬容許已在海外上市的企業版同股不同權（WVR）大中華發行人回港第二上市以來，首間採用新措施的公司。
零跑可望下周招股

另一方面，電訊盈科（008）主席李澤楷旗下的保險公司富衛集團（FWD）周二（13日）再次向聯交所遞交上市申請，摩根士丹利、高盛、招銀及摩根大通為聯席保薦人。此前，富衛集團再次傳出推遲香港上市時間表，彭博引述消息指，富衛集團因應市場持續疲弱，最新爭取2023年1月才正式公開招股。

另外，據彭博引述消息報道，零跑科技考慮最早下周開始為香港IPO接受投資者認購，可能集資約10億美元，有望月底前掛牌交易，保薦人為中金、花旗、摩根大通及建銀國際。
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