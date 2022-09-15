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駿隆：上月資金流入港股基金

2022-09-15 列印
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據駿隆數據顯示，混合型資產基金市場連續3個月錄得淨資金流出，成員於8月有約7億港元資金流出混合型資產基金市場，約有2億和5億元分別流入至股票基金和債券和貨幣市場。8月香港股票（包括主動型和保守型）基金為淨流入最高資產類別，大中華及環球股票基金分別為非混合型資產淨流出最高資產類別。

年初至今3大表現最佳強積金成份基金，依次分別是「交通銀行愉盈退休強積金計劃交通銀行強積金保守基金」、「信安強積金計劃800系列信安資本保證基金 - D 類單位」，以及「東亞（強積金）行業計劃東亞（行業計劃）強積金保守基金」，前者期內回報0.51%，後兩者期內升幅0.09%。
宏利積金市佔率續居首

另外，駿隆公佈強積金市場佔有率報告，業界龍頭首三位依次為宏利、滙豐及永明，市佔率分別為26.9%、17.8%及11.1%。
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