內地救經濟內房受捧 恒指回升83點成交縮

隔晚美股輕微反彈，加上內地政策刺激經濟下，投資氣氛轉好，資金追捧內房等板塊，帶挈港股連跌2日後，回升過百點，惟19000關卻得而復失，恒指收升83點，報18930點，大市成交金額降至818億元。



恒指低開13點，為全日低位，其後止跌回升，最多曾彈至19013點，漲165點，惟A股走勢較弱，大市未能企穩19000點關，午後升幅收窄至4點，但尾市回穩，最終恒指全日升83點，報18930點；國指升38點，報6508點；科指升9點，收報3963點。

碧桂園彈8.7%藍籌最佳



據報國家主席習近平支持放寬一線城市之外的城市購房限制，另有外電引述消息人士指，廣州將實施「一房一價」政策，新樓最多或可降價兩成。內房股集體飆升，碧桂園（2007）急彈8.7%，收報2.62元，為升幅最大藍籌股；華潤置地（1109）飆4.9%，收報34.45元；中海外（688）升4%，收報23.25元。



大行里昂發表報告指，白宮發生物技術倡議通告無禁止中美公司之間開展業務，該行長期仍看好中資CXO領先股份。藥明系齊反彈，藥明生物（2269）漲6.6%，收報54.15元；藥明康德（2359）揚5.5%，收報73.25元。



澳門博彩特許經營權公開招標昨日結束，除了6家現有營運商外，還有馬來西亞雲頂集團相關的GMM股份共7間公司入標競逐6個賭牌。濠賭股逆市向下，永利澳門（1128）挫6.8%，收報4.8元；金沙中國（1928）跌2%，收報17.34元。

濠賭股逆市向下



金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，美國下周議息對港股或有影響，現時市場偏向觀望，不過他相信內地或會發佈利好貨幣政策，故目前毋須過份憂慮，預期恒指短期於18800至19500點上落。