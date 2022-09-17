A股拖累恒指挫168點 賭股逆市彈

美股隔晚再插水，世界銀行警告全球經濟或陷入滯脹，外圍加息預期持續升溫，A股受8月新房樓價下跌影響表現疲軟，拖累恒指反覆向下，收市報18761點，跌168點，創半年以來低位，大市成交額逾1239億元。分析預期港股後市續偏弱，或到內地經濟數據持續改善時，才能支撐上揚。



國企指數昨日收報6420點，跌88點；科指收報3858點，跌104點。按全周計，本周恒指僅19隻個股錄得升幅，百威亞太（1876）累漲5.1%，為本周升幅最大藍籌；藥明生物累跌逾兩成，為本周表現最差藍籌。

藥明一周累跌逾兩成



濠賭股全線反彈，澳門賭牌競投開標，澳博（880）主席何超鳳表示，看好未來發展，亦有信心繼續支持澳門繁榮穩定和民生發展，她強調對競投充滿信心，該股一度反彈9.09%，收市仍漲5.1%，報2.89元，為全日表現最好濠賭股；金沙中國（1928）急升3.8%，收報18元，為全日升幅最大藍籌；新濠國際發展（200）勁飆4.2%，收報5.45元；銀河娛樂（027）升近2%，收報43.85元。



內房股捱沽，市場擔憂內房行業今年不會迎來「金九銀十」。據國家統計局公佈數據，8月70個大中城市，新樓售價下降的城市個數顯著增加，房地產市場仍在下行；評級機構高盛亦料內房行業流動性困難仍然嚴峻，認為當局需進一步出台政策支持，碧桂園（2007）一度急瀉8%，收市仍跌7.6%，報2.42元，為全日跌幅最大藍籌；龍湖（960）插水2.9%，收報28.1元；中海外（688）微跌1.3%，收報22.55元。



煤炭股持續受壓，國統局數據顯示，8月中國進口煤炭由跌轉升，兗礦能源（1171）挫5.8%，收報30.8元；中煤能源（1898）跌3.8%，收報7.07元；中國神華（1088）插4.5%，收報24.55元。



航空股整體逆市上揚，美國飛機製造商波音計劃將原先為中國客戶製造的一批737 MAX客機，重新轉售予其他買家，波音首席執行官卡爾霍恩表示，恢復向中國交付飛機仍然至關重要，惟1至2年內將難以做到。國航（753）升0.5%，收報6.13元；東航（670）上升0.8%，收報2.68元；南航（1055）反彈1.4%，收報4.22元。

分析料港股後市續偏弱



光大證券國際證券策略師伍禮賢指，外圍經濟滯脹風險令市場較擔憂，內地經濟數據還算不錯，惟8月樓價表現不太理想，令A股沽壓較大，拖累港股表現，恒指曾低見18678點，創近段時間低位，而大市近期走勢持續下行，即使有反彈亦難以長期維持，預期港股後市續偏弱，或到內地經濟數據持續改善時，才能支撐上揚。