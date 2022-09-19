觀望儲局議息 憧憬檢疫鬆綁 恒指本周料呈上落市

受到內憂外患夾擊，近月港股逐步陰跌，最新已失守19000大關，在弱勢之下將迎來全球「超級議息周」。市場分析指，本周港股受外圍左右，特別是美國聯儲局周四凌晨公佈議息結果，相信恒指仍缺乏方向，料在18400至19200點徘徊。不過，市場已靜極思動，若本港制訂「0+7」檢疫措施等利好消息，可望提振投資信心。



上周五美股「四巫日」結算，三大指數均向下，杜指及標指全周大跌4.1%及4.8%，為三個月最大單周跌幅。港股上周大跌600點，報18761點，續見半年新低後，上周五晚再受外圍拖累，恒指夜期收報18676點，低水86點，港股ADR指數收報18716點，較恒指低45點。

外圍拖累 夜期低水86點



光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基相信，港股本周將被美國議息牽引，估計恒指在18500點有支持，並於300至500點上落，「跌多少少又會彈返上嚟」，後市不用悲觀。他指出，議息後可掃除一些不確定情況，港股很多壞消息亦已消化，如有進一步利好消息，例如制訂「0+7」通關時間表，將可令港股回升。



華盛証券證券分析師聶振邦亦表示，本周港股將受外圍市況左右，特別是美國議息後美元的走勢，如美元強勢進一步壓抑人民幣「破7」，對中港股市皆不利，估計本周港股或在18400至19200點上落，並認為只要本周收18800點樓上，已算不錯。



他續稱，除了美國加息，中港政策也成焦點，包括上周下調外滙存款準備金率後，市場關注中央會否進一步實施全面降準，而香港則仍期望通關。



對於淡市策略，聶指出，科技股仍然要避免，引用近日有調查發現，騰訊（700）及快手（1024）的用戶使用時間有所下降，上周不少科網股亦錄得大跌，反映現階段未宜吸納。另一方面，他認為能源及電力股可作短線部署，主要是去年底市場曾鬧電荒，今年在俄烏戰爭背景下或會提早出現。

關注內地LPR會否減息



本周多達11個主要國家或地區議息，其中最矚目的是聯儲局將於本港周四凌晨公佈議息結果，同日日本、英國等亦議息，市場料英國進一步加息，而日本雖料維持超寬鬆政策不變，但有可能會放話阻止日圓走弱。另外，中國在本周二公佈貸款市場報價利率（LPR），市場關注有否下調空間。