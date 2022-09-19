港銀本周料隨美加息 或調高P最多0.25厘

美國聯儲局將於本周議息，由於美國8月份通脹數據依然高企，市場普遍預期聯儲局會大幅加息。有市場人士估計，聯儲局今次將加息0.75厘，又預計香港銀行會在本周美國加息後上調最優惠利率（P）0.125厘至0.25厘，加幅少於美國。



渣打香港及大灣區金融市場業務主管曾繼志表示，美國8月份的通脹數據高於預期，增加了市場對美聯儲保持鷹派立場的預期。該行預計美聯儲在今次的議息會議將最少加息0.75厘，11月亦有機會再加50點子；市場數據將繼續左右之後的息口政策。香港銀行很有可能在今次美國加息之後調整P，幅度可能約為0.25厘，個別銀行會視乎其資金成本而決定。

儲局本周料加息0.75厘



香港總商會總裁梁兆基估計，美國本周將加息0.75厘，因這是市場大多數預期的加幅，倘加息幅度達1厘，恐引來市場震盪，聯儲局亦需為此作出解釋。他認為香港銀行是次有可能跟隨美國上調P，但認為加與不加P機會參半，主要視乎本周1個月港元拆息的變化，如拆息持續上升，並升至2.4厘、2.5厘，本港便有加息壓力；相反若拆息回順至2.1、2.2厘，加息壓力便較小。如果本港銀行今周加P，預期不會跟足美國加幅，而只加0.125厘至0.25厘。他又料，隨著美國持續加息，本港往後將再有加P的機會，今年內整體加幅少於1厘。

港今年加P料少於1厘



上商財資業務處研究部主管林俊泓亦估計，聯儲局今次將加息0.75厘。他分析道，若聯儲局有意加息1厘，應會再次透過傳媒「放風」，惟目前為止並沒有出現這種情況，故料加息幅度為0.75厘。他又估計美國議息後，本港銀行很大機會加P，料幅度為0.125厘，亦不排除港銀於11月、12月連續加P。他預計，與樓按相關的1個月拆息或於年底升至3.5厘。

