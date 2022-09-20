恒指挫195點續創半年低 憧憬防疫鬆綁零售股炒上

恒指周一隨外圍低開66點後反覆向下，最多跌267點，低見18494點，尾市跌幅收窄，收報18565點，跌195點，創逾半年新低，成交金額910億元。市場憧憬本港檢疫政策將變為「0+7」，本地零售、旅遊相關股份逆市造好，其中周大福（1929）揚逾6%，為表現最好藍籌股。



本港醫務衞生局局長盧寵茂日前接受訪問時表示，疫情有回落的跡象，將積極考慮11月前將入境檢疫措施調整至「0+7」，本地零售、旅遊相關股份造好。周大福升6.22%，收報15.38元，為表現最佳藍籌股；九倉置業（1997）漲1.19%，收報38.15元；國泰（293）升1.05%，收報8.64元；東瀛遊（6882）急升11.48%，收報0.68元。

周大福升6%藍籌最佳



市場關注美方將於本周內開始審計首批中概股底稿，中概股受壓。阿里巴巴（9988）跌3.57%，收報83.7元；百度（9888）下滑1.14%，收報121.1元；嗶哩嗶哩（9626）挫5.55%，收報131元；京東集團（9618）跌2.51%，收報217.4元。



國家發改委新聞發言人孟瑋在新聞發佈會上表示，國家發展改革委將認真落實新能源汽車產業發展規劃，持續促進新能源汽車產業高質量發展。但部份新能源汽車股仍捱沽。蔚來（9866）挫6.39%，收報155.4元，為表現最差科指成份股；理想汽車（2015）跌5.05%，收報94.1元；小鵬汽車（9868）下滑4.2%，收報57.05元；比亞迪（1211）逆市靠穩，收報215.8元，微升0.28%。

雙財莊逆市漲17.2%



此外，半新股雙財莊（2321）逆市漲17.2%，收報1.09元；安能物流（9956）彈高18.33%，收報3.55元。



光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基預期，本周市場氣氛將被歐美議息消息困擾，恒指將維持上落狀態，上落區間為300至500點，但料於18500點有支持。