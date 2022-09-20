市傳負債6500億 復星：屬惡意中傷

復星國際（656）在其官網發表聲明，指網絡流傳涉及復星的文檔「某銀行專家訪談紀要」，提及公司有6500億元（人民幣，下同）債務，是一種混淆的陳述，強調歸屬於復星國際的負債，只有1000億元左右，並不存在較大償債壓力。復星稱，其內容純屬憑空捏造、惡意中傷，公司強烈譴責此造謠行為，已向公安機關報案，堅決追究造謠者法律責任。

已報公安追究責任



聲明指，近日有人持續假託專業人士、業內人士甚至專業機構名義，通過捏造事實、編造謠言、偽造虛假場景等各種手段對復星肆意進行中傷、誹謗，並通過網絡等各種渠道廣泛傳播，以造謠來達到惡意沽空復星目的，嚴重損害復星聲譽和利益。



對於該等違法行為，公司已經通過並會繼續通過採取向公安機關報案、提起訴訟等一切可能手段，要求追究涉事人士及機構的各項責任，並予以嚴厲懲戒，最大限度捍衛廣大股票及債券投資者利益，以及復星合法權益。