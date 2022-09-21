「馬拉松」溝通奏效 參賽維持2.5萬人 渣馬擬明年2月開跑

田徑總會在上周五宣佈取消原定十一月舉行的渣打香港馬拉松，事件在四日後，峰迴路轉有望「復辦」。特首李家超昨早表明，對主辦方在未等到政府最後答覆前，便作出決定感到失望；至中午田總突然發聲明指，獲政府支持，積極計劃於明年二月十二日舉辦渣馬。體育專員楊德強指，人數維持二萬五千人。

防疫措施影響多項大型體育活動，田總上周五發新聞稿指，當時尚未收到批准舉行渣馬，由於距離原訂賽事日期只有兩個月時間，一眾跑手及持份者未必有充足時間作準備，在別無選擇情況下，決定取消今年賽事。

田總稱獲政府全力支持



消息一出，各界反應頗大，除了體育專員楊德強指感到不解外，文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦指，感到突然。而李家超昨早稱，對主辧方單方面宣佈決定感到失望，希望楊德強與對方探討新的舉辦日期。至昨日中午，田總發新聞稿指，經過多日來與相關部門溝通，獲得政府全力支持，積極計劃於明年二月十二日舉行「第二十五屆香港馬拉松」。大會又表示，將嚴格遵守和執行各項防疫指引及措施，繼續與相關部門保持緊密溝通，並就疫情的最新發展作相應準備。



楊德強對於田總決定表示歡迎，指政府聽到很多巿民，特別是想報名跑手的意見，田總亦收到很多相關意見，大家很快作出決定。而田總早前有查詢明年的檔期，可見之前亦考慮如十一月未能舉辦的方案。參賽人數方面，暫時維持在日前與田總商討時建議的二萬五千人。田總及相關政府部門之前曾商討，如何確保跑手不會參與除口罩的活動，但並無具體措施。



馬拉松常客、人稱「水哥」的恒生銀行前總裁高級顧問張樹槐向本報指出，田總決定為好消息，自己會報名參賽。他又指，跑友都對今年無法舉辦賽事感失望，現時田總只提到「積極計劃」，令他有點擔心，而他真的「好希望真係搞到」。而上年渣馬全馬冠軍黃啟樂表示歡迎，指「自己會參加來年三、四月在日本或南韓舉行的馬拉松賽事，來年的香港馬拉松會視為其中一站，但可能因應情況改為參加半馬拉松。」他又指，不少海外跑手都想來香港，但大前提是撤銷防疫限制。

霍啟剛冀快推入境檢疫「0+7」



立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛指，非常樂見田總於明年舉辦香港馬拉松，指隨着防疫措施有望逐步放寬，相信屆時賽事能吸引更多海外跑手及旅客來港，希望政府能盡快落實入境檢疫「0+7」方案，吸引更多大型比賽落戶香港。