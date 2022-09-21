星全方位「搶客」 議員歎港「坐以待斃」

政府昨宣佈維持現行社交距離措施至十月五日。由於香港仍受相對嚴謹的檢疫措施限制，致令多項國際賽事取消，反觀邁步「復常」的競爭對手新加坡，則看準時機全方位「搶客」。立法會議員江玉歡昨在社交專頁「計數」，由九月到十二月底，新加坡即將舉辦的會議、論壇和展覽多達六百多場。



她指，新加坡的四、五星級酒店經網上預訂，每晚索價高達五千至一萬元，她慨歎香港卻仍靠檢疫酒店為生，如同「拱手相讓、坐以待斃」。

張炳良倡港鬆綁：復常始求存



另外，教大公共行政學研究兼任講座教授、前運房局局長張炳良昨提出，復常是香港求存之戰，認為香港現時一如去年般，不斷「抗疫」，面對國際生意會大量流失、外資和人才遷走、盛事賽事他移，會不斷降低香港的競爭能力，應盡快鬆綁，否則會「手術成功但病人死去」；外界都期望，特首李家超在十月《施政報告》，「展示清晰進取的終局路線圖」。