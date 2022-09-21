﻿港澳辦副主任談港防疫﻿﻿ 因時因勢調整無可厚非﻿

各界爭取香港放寬檢疫限制，國務院港澳辦副主任黃柳權指特區政府因時因勢調整疫情防控措施，是無可厚非。特首李家超亦表明會盡快公佈調整檢疫安排，目標是與世界聯通接軌減少不便，又稱希望抗疫政策不走回頭路。



黃柳權昨在中宣部記者會上，指這兩年多來，港澳受到新冠疫情衝擊，但在中央堅定支持下採取有效舉措紓緩民困、恢復經濟，推動各項建設事業不斷克難前行。



至於疫情後香港要和內地接軌，而與世界的聯通受到影響的說法，黃柳權指當前疫情還在全球蔓延，深刻影響和改變着包括香港在內的全球聯繫交往方式。新一屆特區政府多次強調，接軌世界與內地通關並不矛盾，他說：「香港作為一個國際大都市，它的勃勃生機將會令世界更加為之讚歎。特區政府也根據香港疫情和全球疫情變化的情況，和香港的實際情況，統籌疫情防控及經濟社會發展，因時因勢，調整和優化香港的疫情防控措施。我自己看特區政府做到這些調整無可厚非，也不需要去過度解讀。」

李家超：不走回頭路



隨着疫情靠穩，近日很多聲音要求放寬入境檢疫安排，由「3+4」改為「0+7」，即取消酒店隔離。李家超昨指疫情有回落跡象，會以正面態度看確診數字趨勢，各部門正積極研究調整抵港人士檢疫安排，會盡快公佈，目標是與世界聯通、接軌，以及減少來港人士檢疫的不便，保持本港競爭力。他指各部門須確保措施保持其一致性，不期望走「回頭路」。



對於防疫措施被指削弱香港的競爭力，遭新加坡「搶客」，李家超指香港經歷多年風雨，反映本港有韌力，勞動力優越，制度有競爭性，希望大家對香港有信心。