博愛 元朗過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」 第二期現已接受申請 10月20日截止

博愛醫院支援政府過渡性房屋政策
協助基層改善生活質素
博愛醫院一直本着「博施濟眾，慈善仁愛」的精神服務市民，多年來除了提供中西醫療、牙科、教育及社會服務，亦為配合社會需求提供更廣泛的服務範圍。博愛醫院這次與恒基地產合作，回應基層市民住屋需求，恒基地產協助博愛醫院進行規劃、前期地盤平整工程及提供項目管理專業意見，博愛醫院負責推展項目興建及以非牟利形式營運。
整個住屋項目將會為居民提供基本生活配套、醫療及社會服務，並為居民提供鄰里支援服務，共建和諧友愛社區。社區設施包括有小型超市、社區飯堂、中西醫療、牙科、長者服務、兒童服務、青少年及家庭服務等，為居民提供一站式的完善生活支援。項目選址在元朗江夏圍，居民可享受超過10萬平方呎的休憩空間，致力打造安全、衞生及舒適的居住環境。
住戶表示生活設備完善 紓緩居住壓力
宋女士與就讀小學二年級的長女及就讀幼稚園的幼子在6月搬入博愛江夏圍村，現正申請輪侯公屋，希望在入住期間能紓緩他們的生活壓力。宋女士之前在天水圍的村屋劏房居住，生活環境十分惡劣，遍佈蛇蟲鼠蟻，住所接近馬路，與小朋友出入都非常危險，距離最近港鐵站亦需要步行半小時以上。
她獨力撫養兩名子女的情況下只能依靠領取綜援應付生活開支。宋女士表示入住後生活有了很大的改善，不止生活空間大了很多，衞生及安全環境對子女成長影響不少，長女學業更大為進步。村內的設施齊全，例如將有中西醫及課餘託管服務，當她遇到兒女有功課上不懂的地方，亦能找到相應的人士幫忙輔助，令她放下心頭大石。宋女士對居住環境及生活配套整體十分滿意，非常感謝政府及相關機構為她們提供一個「安樂窩」。
申請入住 「博愛江夏圍村」小資訊
「博愛江夏圍村」申請資格分為甲類及乙類兩類申請人，前者為輪候公共租住房屋（公屋）不少於三年的人士 / 家庭，後者為居於不適切房屋或有迫切需要援助改善居所人士 / 家庭。租金方面，每月徵收之租金（包括管理費及差餉），將不超過現行公屋相應家庭類別入息限額的25%，租約為兩年，有需要會按情況可續租。
申請程序方面，兩類申請人可透過網上、電郵、親身或郵遞方式進行申請，甲類申請人由電腦隨機抽出面見名單，乙類申請人由社工面見及評分，按申請人的評分排序，最後合資格申請人會獲發單位編配。「博愛江夏圍村」第二期單位9月21日開始接受申請。申請詳情請留意網址：khw.pokoi.org.hk/ 查詢熱線：2482 3909
（資料由博愛醫院提供）