博愛 元朗過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」 第二期現已接受申請 10月20日截止

■（左起）恒基兆業地產集團主席李家誠博士、前行政長官林鄭月娥女士、博愛醫院董事局主席林群女士及前運輸及房屋局局長陳帆先生參觀及探訪「博愛江夏圍村」。

■江夏圍村住戶宋女士一家三口。

■村內設施齊備，可滿足居民基本生活配套，提供有小型超市、社區飯堂、中西醫療、牙科、長者服務及兒童服務等。（圖片只供參考）

香港基層的住屋壓力一向很沉重，為了紓緩基層住屋壓力，為他們提供一個安居之所，香港特區政府推動全港最大的過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」。項目由博愛醫院及恒基兆業地產集團攜手合作發展，選址元朗興建8棟4層高的住宅大樓及一系列社區設施，合共為基層家庭提供接近2,000個單位，同一時段最多可容納6,000人居住。項目共分兩期興建，第一期已於今年5月底正式入伙，第二期亦預計於今年底正式落成，為有需要人士提供一個設施完備的短期居住空間。「博愛江夏圍村」由動土至入伙只用了15個月，體現了官、商、民多方努力合作的成果，齊為改善基層居住空間出一分力。博愛醫院支援政府過渡性房屋政策協助基層改善生活質素博愛醫院一直本着「博施濟眾，慈善仁愛」的精神服務市民，多年來除了提供中西醫療、牙科、教育及社會服務，亦為配合社會需求提供更廣泛的服務範圍。博愛醫院這次與恒基地產合作，回應基層市民住屋需求，恒基地產協助博愛醫院進行規劃、前期地盤平整工程及提供項目管理專業意見，博愛醫院負責推展項目興建及以非牟利形式營運。整個住屋項目將會為居民提供基本生活配套、醫療及社會服務，並為居民提供鄰里支援服務，共建和諧友愛社區。社區設施包括有小型超市、社區飯堂、中西醫療、牙科、長者服務、兒童服務、青少年及家庭服務等，為居民提供一站式的完善生活支援。項目選址在元朗江夏圍，居民可享受超過10萬平方呎的休憩空間，致力打造安全、衞生及舒適的居住環境。住戶表示生活設備完善 紓緩居住壓力宋女士與就讀小學二年級的長女及就讀幼稚園的幼子在6月搬入博愛江夏圍村，現正申請輪侯公屋，希望在入住期間能紓緩他們的生活壓力。宋女士之前在天水圍的村屋劏房居住，生活環境十分惡劣，遍佈蛇蟲鼠蟻，住所接近馬路，與小朋友出入都非常危險，距離最近港鐵站亦需要步行半小時以上。她獨力撫養兩名子女的情況下只能依靠領取綜援應付生活開支。宋女士表示入住後生活有了很大的改善，不止生活空間大了很多，衞生及安全環境對子女成長影響不少，長女學業更大為進步。村內的設施齊全，例如將有中西醫及課餘託管服務，當她遇到兒女有功課上不懂的地方，亦能找到相應的人士幫忙輔助，令她放下心頭大石。宋女士對居住環境及生活配套整體十分滿意，非常感謝政府及相關機構為她們提供一個「安樂窩」。申請入住 「博愛江夏圍村」小資訊「博愛江夏圍村」申請資格分為甲類及乙類兩類申請人，前者為輪候公共租住房屋（公屋）不少於三年的人士 / 家庭，後者為居於不適切房屋或有迫切需要援助改善居所人士 / 家庭。租金方面，每月徵收之租金（包括管理費及差餉），將不超過現行公屋相應家庭類別入息限額的25%，租約為兩年，有需要會按情況可續租。申請程序方面，兩類申請人可透過網上、電郵、親身或郵遞方式進行申請，甲類申請人由電腦隨機抽出面見名單，乙類申請人由社工面見及評分，按申請人的評分排序，最後合資格申請人會獲發單位編配。「博愛江夏圍村」第二期單位9月21日開始接受申請。申請詳情請留意網址：khw.pokoi.org.hk/ 查詢熱線：2482 3909（資料由博愛醫院提供）