旅遊業議會主席徐王美倫指業界與郵輪公司曾就復辦公海遊與政府官員會面，反應正面，當隨後去信醫務衞生局又失去回覆。她擔憂如再不立刻放寬防疫措施，未來兩年香港將無郵輪泊港，從此失去母港地位。她估計即使港府現時批准復辦，郵輪最快也要等到明年第一季才回航。
旅議會促盡快放寬防疫留郵輪
旅遊業議會主席徐王美倫指業界與郵輪公司曾就復辦公海遊與政府官員會面，反應正面，當隨後去信醫務衞生局又失去回覆。她擔憂如再不立刻放寬防疫措施，未來兩年香港將無郵輪泊港，從此失去母港地位。她估計即使港府現時批准復辦，郵輪最快也要等到明年第一季才回航。
「馬拉松」溝通奏效 參賽維持2.5萬人 渣馬擬明年2月開跑
田徑總會在上周五宣佈取消原定十一月舉行的渣打香港馬拉松，事件在四日後，峰迴路轉有望「復辦」。特首李家超昨早表明，對主辦方在未等到政府最後答覆前，便作出決定感到失望；至中午田總突然發聲明指，獲政府支持，...
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黃柳權：港大陸化危言聳聽 中宣部挺國安法堵漏洞
中宣部昨早召開二十大前港澳主題新聞發佈會。會上強調，一國兩制宗旨是維護國家主權、安全和發展利益，保持港澳長期繁榮穩定；國安法堵住香港維護國家安全的制度漏洞，令香港變得更大陸化的說法是危言聳聽。國務院港...
2022-09-21
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幸梳化吊扇支撐救一命 地震屋主臉貼天花板
台東地震造成花蓮一幢民房倒塌，屋主夫婦和路過的葉姓母女被困瓦礫，幸獲消防成功救出，均無大礙。救援人員在社交平台透露驚險過程，指屋主兩人臉部幾乎緊貼塌下來的天花板，幸有梳化頂着才沒有造成致命傷害。 台東...
2022-09-21
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ONE INNOVALE累收逾2100票
發展商部署短期內推出旗下新盤單位應市。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue截至昨晚8時累收逾2100票，較3張價單共提供的193伙單位超額約10倍，...
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澳門鬆綁濠賭股跑出 恒指升215點成交縮
美股隔晚止跌回升，加上A股造好，恒指昨日最多曾升296點，尾市升幅稍為收窄，收升215點，報18781點，大市成交縮減至730億元。澳門今日起調整前往廣東省以外地方人士核酸檢測陰性證明要求，同時中央積...
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榜首大戰 中場「蘇」Time
歐洲國家聯賽B1組今晚上演榜首大戰，次席蘇格蘭主場挑戰榜首烏克蘭。效力修咸頓的主隊中場史超活岩士唐，國家隊表現遠勝球會，歐國聯分組賽已有三球進帳，此子今晚勢與聖徒雙料隊友前鋒捷阿當斯合作攻破烏克蘭防線...
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Summer Girls輪住呻常被性騷擾 35E人妻張嘉欣控訴遭非禮：性感唔代表摸得
開電視主辦嘅水着美女節目《Summer Girls 2022》將於本周日晚九時播出，14位重量cup參賽者「胸」群而出。因為身材好，一班囡囡經常被性騷擾，34C張可盈（Bonnie）試過畀狂徒跟足幾條...
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李一飄 - 內地祝福 快馬加鞭通關｜社論
香港疫情回落，各界要求通關的聲音壯大，特首李家超昨天明確表示，將盡快公佈調整檢疫安排，目標是與世界聯通接軌，並減少不便。同一時間，中宣部在北京舉行記者會，港澳事務辦公室副主任黃柳權指出，特區政府因時因...
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仲達 - 歡欣福星級數最高｜頭號目標
第二場二班一六五○米。此組一如今晚大部分場次，出馬較少只有八駒，那麼到底會對形勢構成甚麼影響？雖然出馬少，很有可能導致步速慢；不過從另一角度看，若沿途走位是拍拖般兩隻並排，留最後排的都只是第四排，不算...
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