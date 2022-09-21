旅議會促盡快放寬防疫留郵輪

國際郵輪公司皇家加勒比據報早前曾向政府申請復辦公海遊，但一直未獲回覆，準備放棄在港重推公海遊。

旅遊業議會主席徐王美倫指業界與郵輪公司曾就復辦公海遊與政府官員會面，反應正面，當隨後去信醫務衞生局又失去回覆。她擔憂如再不立刻放寬防疫措施，未來兩年香港將無郵輪泊港，從此失去母港地位。她估計即使港府現時批准復辦，郵輪最快也要等到明年第一季才回航。

