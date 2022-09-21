染疫瞞行蹤案 茶行太子女王詩雅或判監

多名官員及名人在今年一月於灣仔一餐廳，參加全國人大代表洪為民的生日派對，部份人違反口罩令及沒有使用安心出行，其中茶行太子女王詩雅（圖）涉嫌向衞生署職員提供虛假資料，以及不提供生日宴前的出行紀錄，被控八項傳票控罪昨再訊。



暫委裁判官余焯文將案件押後至十月二十五日再訊。被告昨未有到庭，余官指雖然傳票案的被告有權不親身到庭，但建議被告下次親身出庭，否則若案件判刑，裁判官或會發拘捕令。