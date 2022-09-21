2021年傑出領袖得獎名單

社區/公共事務/環境保育組別智樂兒童遊樂協會

教育/專業/科技及創新組別賈佳亞教授(見圖)沈小勇博士

體育/文化/演藝組別「東京2020奧運中國香港代表團」及「東京2020殘疾人奧運會中國香港代表團」

青年企業家組別張迅豪先生(見圖)吳啟楠先生

醫療健康創投 先行者疫勢助人新冠疫情催化了疫苗及新藥物研發，而過去十多年領導內地醫療健康行業投資的啓明創投主管合夥人梁頴宇女士早着先機，投資專注疫苗研發的內地企業，冀為人類健康出一分力。對於獲選為「2021年傑出領袖選舉」工商/金融組別得獎者，她感謝評審對她的認可，亦感謝一直以來努力不懈的創新人才及科技團隊，「良好的醫療健康投資，是回饋人類及社會的最佳禮物，感謝團隊將很多不可能變成可能，令更多人受惠於醫療科技。」勤有功戲有益 快樂童年新義在連遊戲也變成學習手段的香港，智樂兒童遊樂協會（智樂）一直心繫兒童，三十五年來肩負推動兒童遊戲使命，致力建立一個尊重、保護及實踐遊戲權利的社會。機構多年來於不同層面和範疇，評估兒童遊戲需要、開發嶄新遊戲服務、營運遊樂空間、提供遊樂環境設計、安全及顧問服務，以及推動專業遊戲培訓等工作，為守護兒童作出重大貢獻，因而獲得「2021年傑出領袖選舉」的社區/公共事務/環境保育組別傑出領袖殊榮。新AI時代 共創「智能化未來」總部設於香港科學園的年輕獨角獸—思謀科技，由計算機視覺AI領域的頂尖專家賈佳亞教授創辦，他與聯合創辦人兼首席執行官沈小勇博士，將科研技術轉化為實際應用，秉承「思考現在、謀劃未來」前進，二人榮獲「2021年傑出領袖選舉」教育／專業／科技及創新組別傑出領袖殊榮。他們形容獎項驅動自己繼續前進，特別是推動大灣區科技與產業深度結合，為智能製造業作出貢獻，更鼓勵年輕人不斷進取，推動香港發展。港隊技驚東奧 國際體壇發光發亮二○二一年，香港運動員再次在國際舞台上發光發亮。延期一年的東京2020奧運會及殘疾人奧運會在疫情陰霾下舉行，香港派出四十六名東奧運動員及二十四名東殘奧運動員代表出戰，其中東奧代表隊以一金兩銀三銅創出歷屆最佳成績，更奪下回歸後的奧運第一金。另外，東殘奧代表隊勇奪兩銀三銅共五面獎牌。香港運動員以百折不撓、永不放棄的體育精神，榮獲「2021年傑出領袖選舉」的體育/文化/演藝組別傑出領袖殊榮。綠色小盒大革新 Boxful亞洲穩佔席位香港寸金尺土，Boxful提供一站式儲存服務，讓用家足不出戶都能隨時存取物品，更被譽為「下一個即將帶來技術革命的獨角獸公司」。Boxful聯合創辦人兼行政總裁張迅豪先生與Boxful聯合創辦人吳啟楠先生榮獲「2021年傑出領袖選舉」的青年企業家組別殊榮，二人對獲獎均感到無比榮幸，特別感謝Boxful團隊及股東的支持，以及得到客戶的啟發，讓Boxful不斷推陳出新，並承諾會繼續努力，透過創新思維提升香港商界的地位。