星島2021傑出領袖頒獎典禮 行政長官：傑出領袖為青年人典範

■左起：星島聯席行政總裁蔡晋先生、星島聯席主席蔡加讚先生、行政長官李家超、星島聯席主席郭英成先生、星島副主席兼聯席行政總裁郭曉亭女士出席頒獎禮，一同見證2021傑出領袖誕生。

■左起：蔡加讚先生聯同財政司司長陳茂波、郭英成先生，以及郭曉亭女士合照。

■星島聯席主席蔡加讚先生（右二），與家人合照。

■兩任律政司司長林定國（左）與袁國強（右）碰頭閒談。

由星島新聞集團主辦的「二○二一年傑出領袖選舉」頒獎典禮，昨晚於君悅酒店舉行，向五個不同組別的社會翹楚精英頒發「傑出領袖」獎項，以肯定他們在各自的領域中努力耕耘，積極推動香港社會發展，同時也為年輕一代樹立逆境自強、奮力向前的榜樣。多位政府官員及社會各界人士出席宴會，一同見證多位傑出領袖的誕生。行政長官李家超致辭時讚揚獲獎領袖是青年人的典範。李家超說，自己加入政府逾四十年，與不少政府內外領袖共事，從他們身上歸納出三種領袖特質；一是信念和擔當，只有信念愈強，動力愈大，才能擔當重任，推動領袖不斷追求卓越。其次是重視團隊，無人是完美或不可取替，需要團隊合作及知人善任，互相合作才能帶來「1+1」大於2的協同效應。最後，他認為當領袖必須有願景和遠見，有視野高度，要在問題萌芽初時便主動介入，令團隊及早走向正確方向。行政長官：《施政》為全民謀幸福李家超說，獲獎的領袖是社會及年輕人的典範，相信年輕人在獲獎領袖身上看到的不只是耀目光芒，更看到默默耕耘。他續指，政府早前推出共創明天的計劃，為弱勢群物色良師益友，相信在座不少領袖未會是計劃中的理想友師，並鼓勵各界人士輸出人才，為學員提供更多機遇會。而十月即將發表《施政報告》，目前正和團隊全力製作為市民謀幸福、為香港開新篇的行動計劃，希望社會各界繼續支持政府工作。郭英成：創科不足值得關注星島新聞集團有限公司聯席主席郭英成致辭時說，新冠疫情爆發近三年，社會經濟及生活受到前都未有的挑戰，在特區政府強而有力的領導及社會努力下，大大降低了疫情對香港的影響。他續指，各位得獎領袖在面臨不同挑戰時仍然自強不息，以非凡的領導才能、實力及魄力，建設及貢獻社會。他表示，人才與創新是推動社會發展的基石，香港擁有得天獨厚的優勢，全球化的國際視野，但人才流失及創新不足值得關注，希望透過各種政策與措施，令香港繼續保持國際金融中心的地位，同時亦鼓勵青年創業。郭英成指，今年是香港回歸祖國二十五周年，也是星島新聞集團邁向八十五周年，星島會繼續為香港市民，以至全球華人提供中立客觀的新聞資訊，凝聚社會力量，為社會提供更多的價值服務。蔡加讚：冀加速改善基層生活星島新聞集團有限公司聯席主席蔡加讚致辭說，今年是香港回歸祖國二十五周年，一國兩制進入了新階段，特區政府亦有新人事新作為，感覺上社會更團結，有更多正能量。他表示，近日不少聲音提到為了保持香港競爭力，香港很需要和國際社會重新接軌，期望政府很快宣佈好消息。他留意到新政府上場後多了落區探訪基層市民及弱勢社群。根據扶貧委員會的數據，香港仍有百多萬貧窮人口，跨代貧窮問題愈來愈嚴重，幾年前有幸召集了數十名全國政協和人大代表，成立了香港各界扶貧促進會，每個月均會落區派發物資，和基層市民交流，深深感受到貧窮家庭的苦況。因此，對於行政長官上任不久便成立針對跨代貧窮的小組，特別感到開心，期望政府繼續加大力度支持和關注他們，令社會總體有更多資源投入，加速改善基層市民的生活。他表示，星島作為相當有影響力的媒體，亦肩負重大社會責任，旗下的報紙及雜誌刊物必定會積極反映市民意見，監督政府的施政，星島的專業編採團隊會繼續報道政府各部門的重要政策，令市民更全面、更準確知道政府的工作，避免受假消息所誤導。昨晚多位城中舉足輕重的人物出席典禮，當中有一眾高官及各界賢達，包括財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、財經事務及庫務局局長許正宇、發展局局長甯漢豪、保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞、警務處處長蕭澤頤、入境事務處處長區嘉宏、海關關長何珮珊、全國人大常委譚耀宗、立法會主席梁君彥等名人。時任香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉、香港中文大學外科榮休講座教授李國章等亦有到場。