吊起

■消防員架升降台吊臂。

香港仔香島道近壽山村道一處山坡沙井，昨早九時許，有途人行經該處時，聽聞動物哀鳴，循聲前往查看，發現一隻野豬被困一個深約兩米的沙井內。野豬曾嘗試跳起爬出不果，反導致受傷後，瑟縮一角。警員接報到場，並聯絡漁護署和消防處理。其後，消防員到場利用升降台吊臂，吊起已麻醉的野豬，漁護署人員則把野豬移送動物管理中心處理。