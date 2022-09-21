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野豬墮沙井 消防架升降台救起

2022-09-21 列印
受困
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香港仔香島道近壽山村道一處山坡沙井，昨早九時許，有途人行經該處時，聽聞動物哀鳴，循聲前往查看，發現一隻野豬被困一個深約兩米的沙井內。野豬曾嘗試跳起爬出不果，反導致受傷後，瑟縮一角。

警員接報到場，並聯絡漁護署和消防處理。其後，消防員到場利用升降台吊臂，吊起已麻醉的野豬，漁護署人員則把野豬移送動物管理中心處理。吊起
吊起
■消防員架升降台吊臂。
■消防員架升降台吊臂。
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