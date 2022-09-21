中小學生國畫比賽 慶回歸25載 繼承傳統美

■劉宏業希望小朋友長大後能回饋畫界。

■一眾中小學生繪畫國畫。

香港被部份人視為文化沙漠，這個周末終迎來清泉。「一帶一路國家文化藝術交流博覽會」暨「第四屆香港國際藝術及收藏品博覽會」將假亞洲國際博覽館舉行，除二十個國家參展外，還包括富有特色的活動、表演及論壇，以推廣文化藝術。當中有超過一百五十位香港傑出藝術家參與的「沙漠清泉」匯展，而南天畫會（香港）聯同善德基金會首次舉辦「慶祝香港回歸袓國二十五周年——全港中小學中國畫比賽」，入場者將有機會於決賽目睹參賽者即席揮毫作畫，而得獎作品亦會在展覽中展出。南天畫會（香港）創會副主席劉宏業接受本報專訪指，今次比賽反應熱烈，吸引多家中小學共四、五百學生參加，而參賽作品水平甚高，但入圍名額有限，評審捨不得讓未能入選作品名落孫山，因此特設優異獎，以茲鼓勵。入圍決賽的學生需以「慶祝香港回歸祖國二十五周年」為題，即場作畫。一眾入圍及優異作品將在本周末的一帶一路國家文化藝術交流博覽會展出。入圍作品帶路博覽會展出劉宏業指，是次比賽的評審團是由嶺南畫派第三代大師盧清遠及另外七名畫壇上頗負盛名的資深畫家組成，環繞作品的構圖、用筆、用色、線條等評分。評審們一致認為，初賽參賽作品大多圍繞身邊見到的事物，如花草、雀鳥等，而作品之間水準差距不大，令評審難以取捨。劉亦認為，作品水平反映現今學校十分重視培育學生的藝術意識。至於為何要選擇以中小學生為對象，劉宏業指是為了能培養能輕一代對國畫的興趣，又坦言現時畫會在港進行「播種式教育」，希望有興趣的小朋友在長大後，能回饋畫界。今年比賽為第一屆，希望比賽往後持續舉行，他與南天畫會都希望能在港宏揚國畫，讓年輕人更懂得祖國傳統之美。南天畫會（香港）在嶺南畫派第三代大師盧清遠先生的倡議指導下於二○一七年六月正式成立，旨在傳承和弘揚嶺南畫藝，除了與台灣「南天畫會」攜手於兩岸三地舉辦各項交流活動，亦會在本地不同學校義教，亦會在社區進行推廣，以推動文化建設，豐富公眾藝術生活。「慶祝香港回歸袓國二十五周年——全港中小學中國畫比賽」決賽和頒獎典禮將分別於九月二十四日及九月二十五日下午二時三十分於亞洲國際博覽館舉行，而入選作品將於九月二十三至二十五日在同一地方的「一帶一路國家文化藝術交流博覽會」中展出。