兒童兩針接種率劉宇隆冀推高至6成 嬰幼版復必泰最快下月供港

目前嬰幼兒只可以接種科興疫苗，部份家長等待嬰幼版復必泰，但政府遲遲未能引入。近日政府提出嬰幼兒版復必泰的申請，已獲認可，有望於十月取得供應，屆時家長有多一個選擇，為子女打針。



港府日前指，收到認可申請嬰幼兒版復必泰疫苗，將交顧問專家委員會審核及向醫務衛生局局長給予意見。政府專家顧問劉宇隆指，專家委員會在八月已確認科興和復必泰兩款疫苗，可供低至六個月的嬰幼兒接種，故今次程序只須在法定框架下再經政府確認即可。他指，現時瓶頸不在於程序，而是藥廠何時將疫苗付運來港。另外，劉宇隆確認，確診新冠肺炎，病徵十分輕微，並正在家隔離。

劉宇隆期望復必泰藥廠於十月開始供貨，以推動幼兒及兒童接種兩針的比例於年底達至五至六成。現時，三歲或以下幼兒接種一針比率為一成六，而三至十一歲兒童接種一針及兩針比率分別為八成三及六成九。



接種安排方面，劉宇隆指，復必泰嬰幼兒配方與科興一樣，須打三針，首兩針相隔兩個月，第二針與第三針須相隔三個月。他希望有兩種疫苗供市民選擇，可提升覆蓋率，同時呼籲家長盡快帶子女打針，因為第一針需時六個星期才發揮保護力。



至於現時已接種一針科興的小朋友，之後可否轉打復必泰？劉指，現時沒有限制家長「溝針」，不過他認為沒有這樣的必要。如果家長擔心復必泰疫苗會引發心肌炎，可安排子女轉打科興。



另一方面，就現時留醫聯合醫院的確診兩歲男童，劉宇隆指他因新冠病毒併發腦炎且腦部創傷嚴重。醫管局昨日指，該男童情況仍然危殆，需要插喉及使用呼吸機。日前有網民指男童情況危殆，是源於曾接種不完全滅活的科興疫苗而導致的體內細胞因子風暴，暗示其家長帶他打針「是抵死」。劉批評有關言論不盡不實，更是在男童家屬的傷口灑鹽，他重申科興是滅活疫苗，接種後病毒不會在體內繁殖。他又批評發文者沒有提及男童核酸檢測病毒量高的事實，指男童只接種過一劑疫苗，病毒保護率只有大約一成。