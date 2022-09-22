家長谷熱議 要打一早打咗

不少家長對嬰幼兒應否打新冠疫苗，態度猶豫。有新手爸爸對本報說，他個人想一歲多的女兒打科興，約好了注射日子，到前一天，太太突然不安，於是取消預約，因為太太擔心女兒打針後的反應，於是「睇定啲先！」即使他個人相信科興能夠提供保護，但無奈難過太太一關，只好稍等。亦有爸爸指，女兒七個月大，兩夫婦都打了三針，現在仍未能決定女兒應否打針，兩人只好天天做快測，在家戴口罩，等女兒稍大才作打算。在網上親子討論區，有網民留言︰「要打一早打咗」、「唔想打嘅咩誘因都唔會打」等消極言論。一名媽媽留言，未有長遠數據，一方面擔心小朋友接種疫苗後有併發症，另一方面又擔心如不帶他打疫苗，通關後更易染疫並患重症，形容自己「心裏面好忐忑，又好猶豫」。有媽媽就提醒，如果小朋友要打「一歲針」，應該與新冠疫苗分開接種，指自己一歲的兒子接種「一歲針」後有發燒、出疹症狀，指小朋友「一歲針」的反應較大，須小心留意。