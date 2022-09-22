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30款秋天湯水食療食譜+中醫秋季保健貼士 潤肺止咳增加抵抗力

2022-09-22 列印
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中秋過後，天氣漸轉涼，在這個過程，最容易患上感冒和乾燥引起的疾病，故重在養「肺」及潤燥，不妨聽聽中醫的保健貼士及潤燥湯水。

詳情：https://www.ohpama.com/680167
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