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港確診增5687宗 李寶椿書院爆疫

2022-09-22 列印
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本港的新冠疫情平穩，維持在五千多宗的水平。當局公佈，本港昨日新增五千六百八十七宗確診，再多九宗死亡個案。學界疫情持續，李寶椿聯合世界書院先後有十五名學生染疫，全校停課一星期。

昨天新增的五千六百八十七宗確診中，有五千五百四十一宗本地感染，一百四十六宗輸入個案。再多九宗死亡個案，年齡介乎六十六至九十二歲，當中七人未完成接種三劑新冠疫苗。

學校方面，今日五百二十六所學校共呈報七百六十宗陽性個案，十所學校個別班別停課一星期，其中李寶椿聯合世界書院先後有十五名學生染疫，由於所有學生皆入住宿舍，全校停課一星期。

醫管局表示，過去幾日， 無論入院、病牀使用量及重症等，都有緩和趨勢，正研究一些非緊急服務能否有空間加大，但未有硬性指標。
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