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盧寵茂打「孖針」 鼓勵市民接種

2022-09-22 列印
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冬季季節性流感將至，醫管局曾指擔心流感和新冠夾擊下，會增加死亡人數；醫務衞生局局長盧寵茂今日在西灣河普通科門診診所，同時接種新冠疫苗和季節性流感疫苗，以鼓勵市民接種。

另外，早前聯同政府專家顧問袁國勇等港大教授撰文，要求政府放寬復常的港大醫學院生物化學系教授金冬雁指，現時新冠病毒的殺傷力低，相信新冠疫情假以時日可受控，並不會出現大爆發。

金冬雁又認為待今波新冠疫情及今年冬季過後，可考慮取消口罩令。而醫管局前行政總裁梁栢賢認為，香港應先讓完成接種者復常，減少不便，他又指國際通關已漸見曙光，但政府和社會各界仍須努力，才能令本港社會復常。
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