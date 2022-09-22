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陳國基：追究買免針紙市民刑責

2022-09-22 列印
■警察檢獲大批證物。
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政務司司長陳國基社交平台指，一些無良西醫唯利是圖，為了個人利益而置整個社會的利益於不顧。

他對濫發「免針紙」行為予以強烈譴責，指政府定必追究到底。陳國基亦指，已要求保安局從嚴跟進所有使用這些免針紙的人，追究他們的刑事責任。他呼籲社會各界上下一心，保持個人衞生，共同控制病毒傳播風險，進一步穩定疫情。
「串謀詐騙」最高囚14年

大律師陸偉雄指，市民若以詐騙政府為目的，要求醫生為其濫發免針紙，有可能與醫生及相關職員一同干犯「串謀詐騙」，而「串謀詐騙」為嚴重罪行，一經定罪，最高可處監禁十四年。
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