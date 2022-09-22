此外，全球新冠疫情放緩。加拿大的入境防疫政策將於本月三十日屆滿，美媒引述加拿大官員消息指，加國有可能於本月三十日宣佈取消入境者先接種新冠疫苗的要求，同日亦會取消在機場隨機要求旅客接受檢測的規定。上述安排，只待總理杜魯多正式批准。
另外，美國總統拜登日前指新冠疫情已經結束，引起批評。白宮抗疫專家福奇表示，美國只有六成七人口完成接種新冠疫苗，當中只有一半接種第三針，現時每日仍有逾四百宗新冠死亡個案，雖較一年前低，但如果是抱着「與病毒共存」的目標，認為現時仍然未是時候。
目前嬰幼兒只可以接種科興疫苗，部份家長等待嬰幼版復必泰，但政府遲遲未能引入。近日政府提出嬰幼兒版復必泰的申請，已獲認可，有望於十月取得供應，屆時家長有多一個選擇，為子女打針。港府日前指，收到認可申請嬰幼兒版復必泰疫苗，將交顧問專家委員會審核及向醫務衛生局局長給予意見。政府專家顧問劉宇隆指，專家委員會在八月已確認科興和復必泰兩款疫苗，可供低至六個月的嬰幼兒接種，故今次程序只須在法定框架下再經政府確認即可。他指，現時瓶頸不在於程序，而是藥廠何時將疫苗付運來港。另外，劉宇隆確認，確診新冠肺炎，病徵十分輕微，並正在家隔離。劉宇隆期望復必泰藥廠於十月開始供貨，以推動幼兒及兒童接種兩針...
2022-09-22
中宣部昨繼續召開二十大前新聞發佈會，由中央台辦介紹對台工作和兩岸關係發展。中央台辦強調，大陸始終堅持一個中國原則和九二共識，願以最大誠意爭取兩岸和平統一，但如果台獨分裂勢力和外部勢力突破紅線，將不得不...
2022-09-22
烏克蘭近期在戰場上反攻收復多個失地，俄軍相對處於下風。俄羅斯總統普京昨發表揮軍後首個全國演說，強調解放頓巴斯地區的目標始終沒有改變，警告西方如果國家領土受到威脅，俄羅斯將採取一切手段回應。普京同日宣佈...
2022-09-22
恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue愈戰愈勇，項目截至昨日暫收約2400票，以迄今推出合共193伙計算，超額認購11.4倍，發展商積極部署日內加推，料最快於下周初進行首輪銷售。恒基物...
2022-09-22
美聯儲召開一連兩日議息會議，美國債息率倒掛擴大，美股隔晚亦下跌。恒指周三隨外圍低開143點後，反覆向下。航運股受惠波羅的海乾散貨運指數（BDI）造好及獲大行唱好，逆市受捧。惟內地A股偏軟，再加上俄烏衝...
2022-09-22
今晚歐洲國家聯賽A1組克羅地亞主場對丹麥，焦點無疑是兩隊中場大師莫迪歷和艾歷臣大鬥法。艾歷臣今季加盟曼聯後全面回勇，莫迪歷亦領皇家馬德里在新球季全勝，然而前者在丹麥有前鋒巴夫韋迪和中場賀爾保協助，反觀...
2022-09-22
《2022香港小姐競選》昨日舉行決賽記者會，宣佈由名模琦琦、陳法蓉、周勵淇、甘國亮及楊傳亮BBS太平紳士擔任「最上鏡小姐」評審。而TVB昨日就監警會委員指《港姐》泳裝少布及牽涉兒童色情等言論發表聲明，...
2022-09-22
由無線電視主辦的「香港小姐競選」，已有近五十年歷史，是每年的娛樂盛事，吸引觀眾收看。然而，近日有監警會委員在會議上先形容電視及電影色情暴力元素氾濫，讓市民吸收大量色情暴力元素，再批評「香港小姐競選」的...
2022-09-22
昨晚告東尼憑「線路菁英」和「桃花盛」梅開二度，賽後暫時升上榜首；而為「桃花盛」報捷的蔡明紹，另贏「變數」助丁廄開齋。其餘韋達和希威森攜手勝出「靚蝦女」和「對衡之星」，合作起孖。而馬雅復出即有馬贏，與高...
2022-09-22