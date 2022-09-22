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丹麥女皇又確診

2022-09-22 列印
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丹麥皇室公佈，丹麥女皇瑪格麗特二世的新冠病毒檢測結果呈陽性，這是她今年第二次中招，而她星期一曾參加英女皇伊利沙伯二世的國葬儀式。

此外，全球新冠疫情放緩。加拿大的入境防疫政策將於本月三十日屆滿，美媒引述加拿大官員消息指，加國有可能於本月三十日宣佈取消入境者先接種新冠疫苗的要求，同日亦會取消在機場隨機要求旅客接受檢測的規定。上述安排，只待總理杜魯多正式批准。

另外，美國總統拜登日前指新冠疫情已經結束，引起批評。白宮抗疫專家福奇表示，美國只有六成七人口完成接種新冠疫苗，當中只有一半接種第三針，現時每日仍有逾四百宗新冠死亡個案，雖較一年前低，但如果是抱着「與病毒共存」的目標，認為現時仍然未是時候。
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