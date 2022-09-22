高風險組下月可預約打猴痘疫苗

衞生署公佈下月五日開展高風險群組接種猴痘疫苗計劃，下月三日起可預約，包括曾有高風險性行為，擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史的人士；聯合科學委員會建議高風險人士須接種兩劑疫苗，而曾接種天花疫苗的人士則只需接種一劑，預期計劃可為十二萬人接種疫苗。



相關人士可到衞生署轄下六間社會衞生科診所，以及伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所接種疫苗。衞生署已設立兩間指定猴痘疫苗接種中心，分別是油麻地賽馬會分科診療所和灣仔鄧志昂專科診療院（見圖）。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，建議猴痘疫苗與其他疫苗的接種間距，要相隔四周；醫管局指本港首宗猴痘輸入個案的患者情況穩定已出院；局方會確保負責照顧患者的醫護人員有足夠防護衣物。