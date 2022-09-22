養和再獲周凱旋基金會捐助1000萬元

養和醫療集團昨宣佈，再獲周凱旋基金會捐助一千萬元，以資助有經濟困難的女病人，在養和接受更高端的治療，涉及乳癌及子宮頸癌等治療。連同加碼資金，基金會已累計捐出三千五百萬元。



周凱旋基金去年一月把資助計劃命名為「親愛的妳」醫療計劃。新一輪計劃於今年九月展開，預計再有一百零六名病人受惠。合資格的申請人須經由養和醫院或香港大學醫學院轉介，資助金額則視乎個別受惠者所需接受的療程而定，最高可達二十六萬元。今年計劃覆蓋三項癌症治療範圍，包括乳癌轉移至淋巴結的螺旋放射治療；婦科相關癌症—MR-Linac 磁力共振導航放射治療；子宮頸癌磁力共振導航近距離放射治療。



周凱旋指女性是家庭的核心，但當自己面對危疾或財政壓力時，卻往往不優先考慮自己，項目希望在這困難期間提供幫助。