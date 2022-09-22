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李家超：港在灣區能擔當重要角色

2022-09-22 列印
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特首李家超指會繼續與內地商討進一步擴大聯通計劃的範圍，促進大灣區內的金融流動，強調香港作為大灣區內高度開放和國際化的城市，絕對有能力在大灣區建設擔當重要角色。

他昨出席一個大灣區金融論壇時指，未來五年是為香港發展打開新篇章的關鍵期。當局亦正爭取盡快讓香港保險業於大灣區，設立保險售後服務中心；並推動盡快實施容許香港私家車毋須額外購買內地保險下，經港珠澳大橋進入廣東省的相關政策。
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