美再加息3/4厘 借900萬月供多619元 滙豐中銀渣打齊加P息1/8厘

■陳茂波稱，不認為本港樓市有斷崖式調整風險。

美國聯儲局於昨天香港凌晨加息零點七五厘，是連續第三次以此幅度加息。本港三家大行——滙豐、中銀、渣打把最優惠利率（P）加息八分一厘，是自二○一八年九月後首次加P，供樓市民的負擔加重，以一千萬元樓價九成按揭（三十年還款）計算，每月供樓開支多六百一十九元。美國今年內第五次加息後，聯邦基金利率目標區間上調到三厘至三點二五厘，創十四年新高。聯邦公開市場委員會預料，今年內仍會再加息一點二五厘，市場解讀為聯儲局或持續大幅加息，十一月再加息零點七五厘的機率超過七成，最終利率或達四點六厘。鮑威爾：須加息遏美通脹聯儲局主席鮑威爾指，今年夏天通脹數據喜憂參半，委員認為有必要把政策利率提高至限制性水平，加息幅度取決於未來數據，但適宜在某個時間減慢加息速度，以檢視加息影響。滙豐銀行、渣打香港由今天起，分別把最優惠利率加八分一厘，至五點一二五厘及五點三七五厘，中銀則會在下周一調整至五點一二五厘。以現時買樓所付的「P減二點五厘」、一千萬元樓價九成按揭（三十年還款期）計算，現時每月供款約三萬七千四百四十二元，加息後每月供款增加至三萬八千零六十一元，即多了六百一十九元（見表）。樓價年底前或再跌半成浸會大學財務及決策系副教授麥萃才認為，加息會減少市民買樓意欲，預料年底前樓價有機會再跌半成。但他不認為本港會出現大量「負資產」，指現時壓力測試十分「穩陣」，審批時會用較高息口計算。財政司司長陳茂波說，預計經過最新一次美國加息後，本港P按很可能受影響，但幅度會比較小。他不認為樓市有斷崖式調整風險，指影響樓價有的因素，除了息口，亦包括就業、收入、供求、財務情況等。金管局總裁余偉文表示，點陣圖反映聯儲局會繼續積極加息，以遏抑高通脹，他預料本港銀行會調高存貸利率，包括P按，呼籲市民置業或借貸前要作準備。