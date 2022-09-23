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全球股市受壓 恒指曾穿18000關

2022-09-23 列印
■恒指昨日開市十一分鐘後，曾失守一萬八千點大關。
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加息消息一出，全球股市應聲向下，恒生指數昨日甫一開市，低開三百六十三點，開市十一分鐘後跌穿一萬八千點大關，為二○一一年十二月後首次。有分析師認為，港股未來一星期能否收復一萬八千點大關，對後市發展至為關鍵。
開市11分鐘即失守

恒生指數昨日一開市，就低見一萬八千零八十點，創今年低位，亦是自二○一二年六月四日以來最低。開市十一分鐘後，失守一萬八千點大關，隨後低見一萬七千九百六十五點。銀行、地產、科技股普遍下跌。之後恒指跌幅收窄，最終跌二百九十六點，收市報一萬八千一百四十七點，跌幅為百分之一點六。

有分析師指，港股走勢受外圍影響，除非內地有重大利好消息，否則港股不確定性偏高。若恒指未來一兩天能以高於一萬八千點收市，後市下行空間相對有限。
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