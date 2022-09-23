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美股中段跌91點

2022-09-23 列印
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杜指中段報三○○九二點，跌九十一點；納指則報一一○七六點，跌一百一十三點。滙控美國預託證券價格見四十五點八六港元，升零點一六港元；騰訊則見二百八十三點七七港元，跌二點七七港元。
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