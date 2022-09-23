經傳媒揭發，警方連日在全港多處採取行動，先後拘捕五名涉嫌向市民收錢後濫發免針紙的醫生，他們不問因由，收取數百至數千元之後，就向來者簽發免針紙，嚴重妨礙港府推動的新冠疫苗接種計劃，抵銷了社會建立免疫屏障...

2022-09-23