濫發免針紙又三西醫被捕

■三名涉濫發免針紙的西醫被警方拘捕。

政務司司長陳國基誓言追究濫發免針紙的醫生，警方日前拘捕二名「黑醫」之後，昨天分別在元朗、柴灣和天水圍拘捕三名醫生，同涉濫發免針紙。警員亦拘捕八名買豁免打針紙的市民。被捕三名私家診所註冊醫生，分別為元朗元美大廈地下二號舖的西醫殷錦新、柴灣興華一邨興華廣場一百三十號舖的西醫王秉亮及天水圍天悅邨T TOWN NORTH地下的女西醫林定儀。警方指，新界北警區接獲線報，指元朗及天水圍兩名私家醫生濫發免針紙。新界北總區署理高級警司（刑事）張文俊指，兩名醫生收取三百五十至七百元診金，由二月至九月分別發出一千三百六十五張及一千三百九十九張免針紙，最高峰一日內分別發出六十六張及一百五十二張免針紙。警方採取行動，在東涌區私人屋苑拘捕的五十一歲女西醫林定儀，亦在元朗拘捕六十二歲西醫殷錦新。探員其後將二人帶返其診所調查，檢獲大量醫療文件及搜出多部電腦作證物。另外，警方調查柴灣興華一邨一名醫生濫發免針紙，每張大約收取三千元，發現有關醫生在今年二月至六月發出逾六千六百多張針紙，單月發出逾三千張，平均每日至少發一百張。至昨晨，警方手持法庭搜令，以涉串謀詐騙拘捕五十九歲西醫王秉亮，並檢獲文件紀錄及小量現金。另外，警方就日前拘捕油麻地西醫戴港盛涉嫌「製造虛假文書」一案，拘捕多八名涉買免針紙的人。據悉，警方收到衞生署轉介，派出卧底放蛇揭發事件，被捕八名人士均屬拘捕行動當日的顧客。濫發免針紙醜聞源自本月初，元朗女西醫蔡淑梅門外經常大排長龍，大批市民買免針紙，警方調查後將該醫生拘捕。盧寵茂感失望：不遵指引應受處分多名醫生捲入濫發免針紙醜聞，他們違反專業道德且違法行為，嚴重抵銷港府抗疫的努力。醫衞局局長盧寵茂對這些涉嫌犯案醫生，感到極度失望，指醫生發「免針紙」有嚴謹準則，當局已發指引，專業醫生必須嚴守，若有人違反操守或涉及刑事罪行，應接受法律及紀律處分，警方展開調查，有需要時醫委會亦會跟進情況。立法會醫療衛生界議員林哲玄聯同多名醫生及醫學團體發出聯合聲明，譴責業內濫發「免針紙」的行為，該等行為嚴重背離醫護人員應有的道德和責任，犯事者不應擁有行醫資格。