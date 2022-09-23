吊帶內衣「艷女」 飛簷爬牆逃追捕

一名僅身穿貼身吊帶內衣的「女子」（見圖），昨午於尖沙咀寶勒巷一大廈外牆的簷篷位置危站，其後飛簷走壁，攀爬牆身喉管逃至地面。但經警方初步調查，涉案為一名持護照入境的三十歲泰國籍男子，送往伊利沙伯醫院治理，案件列作「有人在危險位置」處理。



現場消息指，該「女子」坐在大廈外牆的簷篷位置，不停擰頭張望，狀甚驚慌，其後竟施展「渾身解數」，從簷篷位置跳落三米下的冷氣機頂，再慢慢爬落馬路上的標示牌頂。據知當時警方正聯合入境事務處展開反非法入境者和反非法勞工行動，不排除該人為逃避追捕爬出外牆。