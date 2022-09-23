現場消息指，該「女子」坐在大廈外牆的簷篷位置，不停擰頭張望，狀甚驚慌，其後竟施展「渾身解數」，從簷篷位置跳落三米下的冷氣機頂，再慢慢爬落馬路上的標示牌頂。據知當時警方正聯合入境事務處展開反非法入境者和反非法勞工行動，不排除該人為逃避追捕爬出外牆。
吊帶內衣「艷女」 飛簷爬牆逃追捕
現場消息指，該「女子」坐在大廈外牆的簷篷位置，不停擰頭張望，狀甚驚慌，其後竟施展「渾身解數」，從簷篷位置跳落三米下的冷氣機頂，再慢慢爬落馬路上的標示牌頂。據知當時警方正聯合入境事務處展開反非法入境者和反非法勞工行動，不排除該人為逃避追捕爬出外牆。
0+7台灣搶開關跑贏香港
台灣跑先香港，料最快十月十三日實施「0+7」及取消入境旅行團限制，旅客入境只需快測，屆時或可乘搭公共交通和出外用餐等。台灣分兩階段放寬入境檢疫政策，首階段在本月二十九日起提升入境人數上限至每周六萬，取...
2022-09-23
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傅政華受賄罪成判死緩
中國前司法部長、全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華涉嫌受賄、徇私枉法一案，昨日由吉林省長春市中級法院作出一審宣判。其中受賄罪成判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，在其死刑...
2022-09-23
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拜登：俄出兵違反聯合國憲章 普京警告俄將採一切手段護領土
俄羅斯總統普京堅持達成對烏軍事行動目標，並警告西方俄羅斯會用一切手段去保護領土。美國總統拜登在聯大演說批評，俄羅斯作為安理會常任理事國入侵鄰國，無恥地違反聯合國憲章的核心宗旨。各國領袖正聚集紐約出席聯...
2022-09-23
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ONE INNOVALE原價加推50伙
恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue愈戰愈勇，發展商昨日以原價加推新一張價單，涉及50伙，折實平均呎價14848元，是批單位入場費402.78萬。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民...
2022-09-23
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日24年來首干預匯市 圓匯即彈逾2%見140.7
日本央行宣佈維持政策利率在負0.1厘不變，由於日美央行政策分歧擴大，日圓兌美元曾見145.9再創24年新低，但其後日本政府24年來首度出手干預匯市，刺激日圓反彈，每美元兌日圓一度高見140.7，升2....
2022-09-23
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荷夫曼拔刀 黑鷹剝「牙」
德國今晚歐洲國家聯賽A3組主場對匈牙利，教練費歷克大可旨意愛將荷夫曼領軍取勝。皆因這名翼鋒最近狀態大勇，今年為國披甲亦效率高企，今仗可望再有進帳率隊大捷，讓球主客和讓兩球「主勝」單注或過關皆宜。（UE...
2022-09-23
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亞視花6位數請大律師訴訟 薛影儀普通襲擊罪下月7日高院上訴
《星島頭條》收到獨家消息，孭住兩單官司的「亞視一姐」薛影儀下月連環「找數」，10月3日就涉嫌無牌駕駛等4項罪名向警署報到；而10月7日再到高等法院，就今年3月22日於屯門法院被判罪成的普通襲擊及違反「...
2022-09-23
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李一飄 - 掃蕩違法「黑醫」 清除谷針障礙｜社論
經傳媒揭發，警方連日在全港多處採取行動，先後拘捕五名涉嫌向市民收錢後濫發免針紙的醫生，他們不問因由，收取數百至數千元之後，就向來者簽發免針紙，嚴重妨礙港府推動的新冠疫苗接種計劃，抵銷了社會建立免疫屏障...
2022-09-23
- 梅傲雪 - 寵兒｜百味人生
- 李彤 - 開放社會的真正敵人｜巴士的點評
- KellyChu - 日行萬步 強身健體｜Executive日記
- KellyChu - 迪士尼特定高峰日子 票價收759元｜Executive日記
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韋達希威森攜手2W 蔡明紹梅開二度 告東尼起孖做練馬師王
昨晚告東尼憑「線路菁英」和「桃花盛」梅開二度，賽後暫時升上榜首；而為「桃花盛」報捷的蔡明紹，另贏「變數」助丁廄開齋。其餘韋達和希威森攜手勝出「靚蝦女」和「對衡之星」，合作起孖。而馬雅復出即有馬贏，與高...
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