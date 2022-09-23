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確診增5990宗穩步向下

2022-09-23 列印
■明愛醫院骨科及創傷病房爆疫。
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本港過去一日新增五千九百九十宗個案，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指疫情「穩步向下」，但他坦言經歷第五波疫情後，香港已做不到「清零」。

歐家榮指過去一周的平均確診數字為六千七百三十一宗，較最高峰時，即九月八日一周的一萬〇九十宗有明顯跌幅，相信高峰已過。BA.5佔整體個案約七成八，據外國經驗BA.5佔八成，疫情就會進入平台期，當局會繼續觀察疫情是否見頂。

醫管局新呈報十七宗死亡個案，年齡介乎五十五至九十九歲。另外，明愛醫院骨科及創傷病房爆疫，一名八十七歲女病人確診後，再發現多六名女病人及六名員工確診，另有兩名病人被列為密切接觸者。
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