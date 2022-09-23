確診增5990宗穩步向下

歐家榮指過去一周的平均確診數字為六千七百三十一宗，較最高峰時，即九月八日一周的一萬〇九十宗有明顯跌幅，相信高峰已過。BA.5佔整體個案約七成八，據外國經驗BA.5佔八成，疫情就會進入平台期，當局會繼續觀察疫情是否見頂。
醫管局新呈報十七宗死亡個案，年齡介乎五十五至九十九歲。另外，明愛醫院骨科及創傷病房爆疫，一名八十七歲女病人確診後，再發現多六名女病人及六名員工確診，另有兩名病人被列為密切接觸者。
台灣跑先香港，料最快十月十三日實施「0+7」及取消入境旅行團限制，旅客入境只需快測，屆時或可乘搭公共交通和出外用餐等。台灣分兩階段放寬入境檢疫政策，首階段在本月二十九日起提升入境人數上限至每周六萬，取...
2022-09-23
中國前司法部長、全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華涉嫌受賄、徇私枉法一案，昨日由吉林省長春市中級法院作出一審宣判。其中受賄罪成判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，在其死刑...
2022-09-23
俄羅斯總統普京堅持達成對烏軍事行動目標，並警告西方俄羅斯會用一切手段去保護領土。美國總統拜登在聯大演說批評，俄羅斯作為安理會常任理事國入侵鄰國，無恥地違反聯合國憲章的核心宗旨。各國領袖正聚集紐約出席聯...
2022-09-23
恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue愈戰愈勇，發展商昨日以原價加推新一張價單，涉及50伙，折實平均呎價14848元，是批單位入場費402.78萬。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民...
2022-09-23
日本央行宣佈維持政策利率在負0.1厘不變，由於日美央行政策分歧擴大，日圓兌美元曾見145.9再創24年新低，但其後日本政府24年來首度出手干預匯市，刺激日圓反彈，每美元兌日圓一度高見140.7，升2....
2022-09-23
德國今晚歐洲國家聯賽A3組主場對匈牙利，教練費歷克大可旨意愛將荷夫曼領軍取勝。皆因這名翼鋒最近狀態大勇，今年為國披甲亦效率高企，今仗可望再有進帳率隊大捷，讓球主客和讓兩球「主勝」單注或過關皆宜。（UE...
2022-09-23
《星島頭條》收到獨家消息，孭住兩單官司的「亞視一姐」薛影儀下月連環「找數」，10月3日就涉嫌無牌駕駛等4項罪名向警署報到；而10月7日再到高等法院，就今年3月22日於屯門法院被判罪成的普通襲擊及違反「...
2022-09-23
經傳媒揭發，警方連日在全港多處採取行動，先後拘捕五名涉嫌向市民收錢後濫發免針紙的醫生，他們不問因由，收取數百至數千元之後，就向來者簽發免針紙，嚴重妨礙港府推動的新冠疫苗接種計劃，抵銷了社會建立免疫屏障...
2022-09-23
昨晚告東尼憑「線路菁英」和「桃花盛」梅開二度，賽後暫時升上榜首；而為「桃花盛」報捷的蔡明紹，另贏「變數」助丁廄開齋。其餘韋達和希威森攜手勝出「靚蝦女」和「對衡之星」，合作起孖。而馬雅復出即有馬贏，與高...
2022-09-22