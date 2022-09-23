任睇No.1
  • 27º
  • 80%
  • 2022年9月23日 星期五
熱門： 綠置居免針紙盧寵茂猴痘iPhone

日報新聞 > 港聞

麥當勞McCafé減塑轉用木餐具

2022-09-23 列印
Previous Next

香港麥當勞昨宣佈全線麥當勞餐廳及McCafé 實行「齊齊減塑」，由即日起分階段停止提供即棄塑膠餐具，轉用木餐具。香港麥當勞行政總裁黎韋詩（見圖）指新安排能達至每年減少使用約一億件塑膠，鼓勵顧客培養環保生活習慣。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
中國共產黨第二十次全國代表大會專頁
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd