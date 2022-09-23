海洋公園商業區計劃流標

海洋公園今年二月就山下的「零售飲食娛樂商業區」（RDE）計劃招標，惟項目直至七月截標時均無投資者入標，導致「流標」。



海洋公園公司董事局主席龐建貽日前出席恒生大學傳播學院訪談節目時表示，正式招標反應熱烈，有不少投資者找他們，惟第五波疫情嚴重，防疫政策對社會及經濟做成的影響深遠，導致投資者「打退堂鼓」。他強調改革方案未算失敗，因山下園區只是發展的一部份，團隊會改變策略，或考慮重新招標。



龐又說海洋公園現時營運順利，「這一秒財政健全」，本港如能在未來數年復常，長遠可以自負盈虧。至於改革方案，會考慮發展物業以增加收入，RDE已包括店舖、餐廳等，形容與「起樓」沒大分別。