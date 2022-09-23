海洋公園商業區計劃流標

海洋公園公司董事局主席龐建貽日前出席恒生大學傳播學院訪談節目時表示，正式招標反應熱烈，有不少投資者找他們，惟第五波疫情嚴重，防疫政策對社會及經濟做成的影響深遠，導致投資者「打退堂鼓」。他強調改革方案未算失敗，因山下園區只是發展的一部份，團隊會改變策略，或考慮重新招標。
龐又說海洋公園現時營運順利，「這一秒財政健全」，本港如能在未來數年復常，長遠可以自負盈虧。至於改革方案，會考慮發展物業以增加收入，RDE已包括店舖、餐廳等，形容與「起樓」沒大分別。
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2022-09-23
中國前司法部長、全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華涉嫌受賄、徇私枉法一案，昨日由吉林省長春市中級法院作出一審宣判。其中受賄罪成判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，在其死刑...
2022-09-23
俄羅斯總統普京堅持達成對烏軍事行動目標，並警告西方俄羅斯會用一切手段去保護領土。美國總統拜登在聯大演說批評，俄羅斯作為安理會常任理事國入侵鄰國，無恥地違反聯合國憲章的核心宗旨。各國領袖正聚集紐約出席聯...
2022-09-23
恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue愈戰愈勇，發展商昨日以原價加推新一張價單，涉及50伙，折實平均呎價14848元，是批單位入場費402.78萬。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民...
2022-09-23
日本央行宣佈維持政策利率在負0.1厘不變，由於日美央行政策分歧擴大，日圓兌美元曾見145.9再創24年新低，但其後日本政府24年來首度出手干預匯市，刺激日圓反彈，每美元兌日圓一度高見140.7，升2....
2022-09-23
德國今晚歐洲國家聯賽A3組主場對匈牙利，教練費歷克大可旨意愛將荷夫曼領軍取勝。皆因這名翼鋒最近狀態大勇，今年為國披甲亦效率高企，今仗可望再有進帳率隊大捷，讓球主客和讓兩球「主勝」單注或過關皆宜。（UE...
2022-09-23
《星島頭條》收到獨家消息，孭住兩單官司的「亞視一姐」薛影儀下月連環「找數」，10月3日就涉嫌無牌駕駛等4項罪名向警署報到；而10月7日再到高等法院，就今年3月22日於屯門法院被判罪成的普通襲擊及違反「...
2022-09-23
經傳媒揭發，警方連日在全港多處採取行動，先後拘捕五名涉嫌向市民收錢後濫發免針紙的醫生，他們不問因由，收取數百至數千元之後，就向來者簽發免針紙，嚴重妨礙港府推動的新冠疫苗接種計劃，抵銷了社會建立免疫屏障...
2022-09-23
昨晚告東尼憑「線路菁英」和「桃花盛」梅開二度，賽後暫時升上榜首；而為「桃花盛」報捷的蔡明紹，另贏「變數」助丁廄開齋。其餘韋達和希威森攜手勝出「靚蝦女」和「對衡之星」，合作起孖。而馬雅復出即有馬贏，與高...
2022-09-22