﻿餅券無法兌換Crostini董事被捕﻿

連鎖西餅店Crostini上周結業，數百名顧客指在結業前購入餅券無法兌換。海關昨晨拘捕涉事餅店一名五十五歲黃姓董事，涉嫌違反《商品說明條例》下的「不當地接受付款」，現獲准保釋。



海關指截至昨早十時共收到一百零四宗投訴，涉及約五千三百張禮券，總值約二十七萬，最高款額個案涉款一萬七千多元。海關又指，拘捕涉事餅店一名五十五歲姓黃董事。有傳媒向Crostini創辦人黃光輝查詢，獲回覆指自己已進入司法程序，不便回答。



有報案人指在上月底仍能購入餅券，有關餅券的有效期介乎今年底直到二○二五年，但該餅店上周突然宣佈停業。海關呼籲已購入餅卡或禮券但未兌現者，盡快提供資料。對於黃光輝曾指賣餅卡時沒想過結業，海關指這是其中一調查方向；至於有份推銷的員工會否犯法，則視乎工作崗位和角色。

