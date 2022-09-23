香港頑症數字增長 免疫力低人士應注意調理身體

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香港頑症資料統計處於去年底公布最新數據，港人於2019年的確診頑症數字創新高，預計在2030年前每年頑症新症數字將突破42,000宗。免疫力是人體天生的防禦屏障，當身體的免疫力下降，抵抗力減弱，生病的機率自然也會增加。免疫力低下人群更需要注意日常保健，維持免疫力健康。頑症成因眾多，例如家族遺傳、飲食及生活習慣、空氣污染等，都有可能導致正常機體細胞突變，增加患頑症風險。頑症人士大多會感到疲憊、長期食慾不振，並頻繁感冒，而接受治療後亦會感到不適，難以入睡，變得精神欠佳及營養不良。不少頑症人士選擇服食靈芝產品，以舒緩治療中的不適，改善睡眠質素，增强身體免疫力。二合一靈芝精華配方以科研對抗頑症靈芝在數千年前中醫學已有用藥記載，是中國傳統珍貴藥材，具備很高的藥用價值。東漢的《神農本草經》中有指，「靈芝，安神、利眠、益精氣」。現代研究表明，靈芝含靈芝多糖、靈芝三萜、有機鍺等多種活性成分，有助改善睡眠質素，讓身體妥善地休息和修復，維持免疫力健康，適合免疫力低下人士。北京同仁堂早前聯合美國知名大學針對靈芝產品的抗頑症功效制展開研究，發現靈芝產品有顯著抗頑活性，能有效抑制異細胞生長，並誘使其異細胞凋亡，提升頑症治療效果。北京同仁堂新推出的【同仁堂牌靈芝樂活膠囊】採用了二合一靈芝精華配方，由赤靈芝孢子粉與靈芝精華提取物以科學配比而成，更有效針對頑症治療中人群，有助於抑制異細胞活性，提升治療過程中聯合用藥效果，減低治療藥品的毒副作用，並透過改善睡眠質素，提升生活品質。國家級培植基地栽培信心保證【同仁堂牌靈芝樂活膠囊】選用的赤靈芝菌種，由國家級培植基地於仿野生環境下，以優質段木栽培而成，其栽培過程更獲有機認證，安全無污染。其靈芝精華提取物為赤靈芝子實體最成熟且尚未噴射孢子時，以科學工藝濃縮提取製成，完整保留了赤靈芝的有效活性成分。【同仁堂牌靈芝樂活膠囊】銷售點（資料由客戶提供）