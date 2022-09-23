■楊采樺（左二）指出外留學應盡量擴闊生活圈。

■楊采樺就讀的墨爾本皇家理工大學，其建築系在當地的大學排名中屬較前位置。

澳洲大學的收生要求，相較香港的大學寬鬆，因此吸引不少香港學生前往當地升學。現正在墨爾本皇家理工大學修讀建築系的三年級學生楊采樺，當年因未能獲心儀的本地大學取錄，加上她認為澳洲的生活較悠閒，時區和本港亦較英、美接近，故決定赴澳洲升學。（二之二）採訪：《星島日報》教育組 圖：受訪者提供在二○一七年應考文憑試的楊采樺，當年最佳五科取得約十八分，預計未能入讀心儀的香港大學和中文大學的建築系，因此開始部署到海外升學。「選擇去澳洲，主要是認為當地的生活較悠閒和輕鬆，地點亦較英國和美國近，時差跟香港較接近，所以最後選擇去澳洲讀書。」在升學顧問的介紹下，她選擇了墨爾本皇家理工大學（RMIT University），並在翌年年初，入讀該校的建築系。IT護理系移民熱門楊采樺選擇位於墨爾本市中心的RMIT，主要是因該校的建築系在當地排名較前，因此決定申請。她表示，近年澳洲的大學中，以教育、護理、商業烹飪、資訊科技等學系較受留學生歡迎，「這些學系，日後都可以申請技術移民，所以頗受留學生歡迎。」事實上，最近澳洲政府，亦推出為香港人而設的移民計畫，成為香港學生到澳洲留學的其中一個誘因。在香港長大的楊采樺，對於畢業後是否移民澳洲，仍在考慮當中。她指家人對此並無特別意見，自己則認為可以考慮，為未來的發展，多一個選項。墨爾本容易適應在澳洲留學的幾年，除了開學首半年，楊采樺曾有不適應而回香港半年外，其餘日子都感覺相當不錯。她表示，墨爾本有很多免費藝術館可以參觀，加上市民一般都很友善，整個城市的包容性和同理心也很高，頗適合留學。值得一提的是，她指墨爾本的城市規劃很不錯，很多綠化地方，單是市中心，已有三個大公園，讓不用上課的日子，有不少地方可以放鬆心情。對於有意到澳洲升學的香港學生，楊采樺認為他們應盡量擴闊生活圈子。「到澳洲留學的學生，應主動結識多些新朋友，因為在新環境下，日常生活無人協助，如果能建立自己的社交圈，不論在學術和生活上，都較容易銜接得好。」每月生活費約4000港元事實上，留學澳洲的生活費，可說豐儉由人。在住宿方面，楊采樺第一年住大學宿舍；第二年就跟同學在校外合租單位；第三年則居於家人在當地的物業獨居。她表示，以她第二年的情況計算，當時每月的開支約為二千澳元，當中約一千元用作租金，百多元為水電媒費，其中八百元為生活費，大約四千多港元。楊采樺建議，如果計畫到澳洲升學，不妨參加本地的教育展，因大部分院校都有代表出席，同學可以直接和院校代表傾談，以索取更多資料，評估該校是否適合自己。