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喵坊網上帖文：1000萬心血恐遭「堆填」

2022-09-23 列印
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全港唯一回收紙包飲品盒機構「喵坊Mil Mill」位於元朗創新園的廠房不獲科技園續租，年底面臨逼遷命運。回收廠昨於社交平台發文，講述發展血淚史，坦言科技園以「租約期滿」打發租戶，或令一千萬投資及心血「全數慘遭堆填」。

負責人指，進園設廠非一般容易，只希望心血不會付諸流水，表示廠房有着「令香港更好的承諾」。他說：「我們只想將積蓄貢獻香港回收業，所有心血卻可能全數被堆填。香港環保，還有然後嗎？」
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