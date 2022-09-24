■港府推四項便利措施，李家超說：「給予最大的空間讓香港聯通世界。」

政府下周一放寬多項入境檢疫措施，檢疫日數由「3+4」改為「0+3」，即毋須酒店檢疫，只需三天居家醫學監測；來港登機前核酸檢測改為快測等。特首李家超強調要在風險可控下給社會最大動能和經濟活力。旅遊業及商界認為措施可讓香港「唞氣」重振經濟，但期望十一月或之前進一步放寬至「0+0」。四項便利來港措施，包括放寬海外及台灣抵港者入境檢疫安排，由現時「3+4」改「0+3」；取消抵港者登機前須提交四十八小時核酸檢測的要求，以二十四小時內快速抗原檢測取代；未完成接種疫苗的香港居民亦可以登機回港；回港易及來港易將不設限額，適用內地所有地方和澳門人士。新安排下會取消檢疫酒店，抵港可回家或入住自選酒店作三日醫學監測，期間可外出但需核酸檢測。抵港接受檢測後，可自選交通工具回家或到酒店，毋須在機場等候結果，但抵港日起計的頭三日即「DAY 0至DAY 2」，疫苗通行證會賦予「黃碼」，不能進入主動核查的表列處所，包括食肆及酒吧。完成三日醫學監測後，可根據第三日陰性結果變為「藍碼」。李家超：讓香港聯通世界李家超強調盡量不希望走回頭路，「給予最大的空間讓香港聯通世界，社會有最大的經濟動力，以及減少來港人士的不便。」至於何時可以「0+0」解除入境限制，李家超指所有措施有序進行，而放寬入境限制，與內地通關兩者並無牴觸。特區政府的防疫方向和中央防疫目標一致，強調不躺平控制確診數字。旅遊業普遍支持，旅發局主席彭耀佳指標誌香港進一步打開連接國際的旅遊大門；旅遊界議員姚柏良指「0+3」應視作「緩衝期」，繼而到十一月或之前進一步放寬至「0+0」，政府應擬訂對外復常的時間表與路線圖。旅業支持盼行「0+0」行會成員林健鋒歡迎有關安排，有信心無論是旅客、商務客或是海外投資者，都會重新選擇香港作為首選地，預料十月份會有更多參展商來港，他期望香港將會「鯉魚翻身」，希望可於下月底前能放寬措施至「0+0」。立法會批發及零售界議員邵家輝形容是大躍進，但認為改為三日持黃碼醫學監測，未必吸引海外旅客來港消費，希望早日包括與內地全面通關。旅遊達人項明生對本報指有關措施太遲，他指現時郵輪公司都「當香港死咗」。他又指郵輪公司早在兩年前已計劃未來航線，「唔會撳個掣就返嚟」。他認為「0+3」算是個好消息，始終要「0+0」才可令香港與世界接軌。