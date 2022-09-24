■航空公司網站塞爆。

本港入境檢疫鬆綁至「0+3」，加上日本下月恢復自由行，不少港人狂搜機票「返家鄉」，塞爆航空公司網站。相關網站的航班搜索量更激增九十五倍，出境目的地榜首當然是日本，但相關機票價格亦隨之上升一至兩倍。日本首相岸田文雄於前晚宣佈，開放旅客自由行及取消入境人數上限後，大批港人已瘋狂查詢赴日航班，國泰、香港快運的網站一度「塞車」。香港快運App顯示：「由於網站流量增多，導致航班搜索、預訂或接收訂單電郵的所需時間可能較長」，國泰網站亦出現：「抱歉，系統暫時不可用」的訊息。「0+3」後 航班瀏覽漲120倍Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，截至昨午二時半，航班搜索量激增九十五倍，訂單量較上周同期增長五成。航班方面，前五個出境目的地，分別是東京、曼谷、大阪、首爾和新加坡，其中東京訂單增幅較上周同期增六倍半，曼谷亦有兩倍。港府於昨午宣佈「0+3」，短短十多分鐘內，該網站的航班瀏覽人次就比上周同期激增一百二十倍。來往東京機票急增3000元查詢飆升的同時，個別航班機票價錢亦隨政策公佈後急增。來往本港至日本東京的飛機，若選於下月十一日出發，遊玩一周至十七日回港，前晚的機票價錢為五千二百元，但至昨日傍晚的機票則需逾八千元，急增大約三千元。而國泰航空十月來回東京的經濟艙價位，約介乎六千八百至一萬三千元起，較疫情前貴逾倍；而在聖誕旅遊旺季，票價更升至約八千七百至一萬四千五百多元，即使如此，機票仍然搶手，部份日子的經濟客位更只剩幾個機位。