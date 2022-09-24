港確診增5387宗 疫情記者會暫停

本港過去一日新增五千三百八十七宗個案。衞生防護中心表示，因應本地疫情漸趨穩定，會調整現階段的風險傳達策略，由明日起暫停每日疫情記者會，改以新聞稿公佈每日陽性個案數字。



就疫情走勢，衞生防護中心傳染病處主任張竹君（見圖）指，確診數字從高位回落，但仍要觀察是否已受控，但就沒有規定確診個案下降至一個特定數字才算受控。



醫管局新呈報十二宗死亡個案，年齡介乎四十五至九十三歲，其中四人生前未有完成接種三劑新冠疫苗。醫管局總行政經理關慧敏宣佈，由今天起恢復四間普通科門診的服務，另外八間指定診所及遙距診症則會維持服務。關指當局正逐步恢復非新冠病人的非緊急手術及檢查，目標是恢復八成醫療服務，強調復常不可能在一晚之內完成。