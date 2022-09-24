檢測大增 化驗所可應付

「0+3」方案中，抵港旅客需在抵港後的第三、五、七天接受核酸檢測，當中本應於檢疫酒店做的第三天核酸檢測，現可到社區進行。中大生物醫學學院客座副教授、檢測承辦商「相達生物科技」創辦人招彥燾向本報指出，本港化驗所有能力消化有關安排帶來的檢測量，而本港檢測中心數量充足，相信抵港人士接受核酸檢測時不會大排長龍。

招彥燾相信毋須排長龍



招彥燾認為，即使方案實施後人流大增，本港化驗所亦有能力消化。他指，近一兩個月疫情數字上升時，本港化驗所亦做了大量檢測，數目只佔最大承受能力的兩至三成。如確診數目無大幅增加，本港化驗所有能力消化「0+3」帶來的檢測量。他又指，政府有意增加承辦商數目，相信未來全港化驗所承受能力將提高。