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海關檢2噸 走私急凍和牛

2022-09-24 列印
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海關前晚在筲箕灣避風塘一帶進行反走私行動，偵破涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲一批兩噸重的懷疑走私急凍和牛，估計市值約四百萬元。海關指被截的和牛僅以薄錫紙包住，存放於室溫中，一旦變壞就不適合食用。

當時船上兩名男子棄船棄貨登岸逃跑，至今仍未落網。特別調查第一組高級督察張業泰表示，船上沒有任何冷凍設備，急凍和牛僅用錫紙包裹，正調查該批貨品產地來源。

海關說走私集團自今年初起改變走私模式，由以往利用大型躉船、從西部水域深夜走私出境，改為用小型貨船，在南部水域出發，並提早在黃昏時行動。該局補充指，是次為短時間偵破的第三宗走私和牛案件，相信內地對和牛有殷切需求，而內地對於食品入口有嚴格檢疫要求，若按正常途徑，需繳付七成九稅率 ，以此案件為例，須付上三百二十五萬元稅款。
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