英國曼徹斯特Victoria Riverside 全新一期Crown View正式推出

由FEC遠東發展傾力打造英國曼徹斯特大型活化項目Victoria North，現正推出Victoria Riverside全新一期Crown View住宅項目，大樓高37層，提供275個高尚住宅單位，單位間隔由1房、2房至3房。Crown View，位處Victoria Riverside整個項目的最外圍，高聳挺拔，屹立於通往大型活化項目Victoria North整體規劃的出入口，也是整個Victoria Riverside項目三幢大廈中最高的一座。Crown View盡享無與倫比的繁華城市美景。項目名稱Crown View取名靈感來自住宅大樓皇冠形頂部設計，連同毗鄰兩幢住宅大廈，Park View(26層)及City View(18層)構成Victoria Riverside大型住宅項目。項目位於曼徹斯特快速發展社區Red Bank，區內各式商店、咖啡廳及酒吧林立，起居生活便捷無比。Crown View一共提供275個單位，設逾4,500平方呎住戶尊享生活設施，包括共享工作空間、酒吧、住戶休息室、健身室、瑜伽室及私人餐廳。住戶可於私人平台花園Crown Garden欣賞Victoria Riverside廣闊的優美景致。從Victoria Riverside出發，信步即達英國最大的購物中心Arndale Centre，當中雲集240多家零售店舖及餐廳；而以古董店、時尚酒吧和唱片舖而聞名的曼徹斯特著名街道Northern Quarter、高級百貨公司Selfridges及Harvey Nichols近在咫尺。隨意走進市內多個著名藝術文化娛樂場所，富歷史悠久的劇院Royal Exchange Theatre以及集新型影院、藝術展廳及餐飲等於一身的藝術文化中心HOME。項目距離Manchester Victoria火車站及輕軌站僅8分鐘步程，更可於30 分鐘車程內到達曼徹斯特機場，由Victoria Riverside前往倫敦、英國其他主要城市及世界各地均方便至極。發展商FEC 遠東發展傾力打造Victoria North曼徹斯特大型活化項目，是繼屢獲殊榮的Mount Yard住宅項目後，另一個重點發展項目(Mount Yard是FEC於曼徹斯特建造第一個住宅項目，耗資2億英鎊的MeadowSide項目的其中一部分，坐落於Victoria North及市中心之間的Angel Meadow Park公園)。未來15年，FEC將於整個項目提供15,000個全新住宅單位，而Victoria Riverside只是其中一部份。FEC銷售及營銷總監Andrew Bradley-Nixon表示：「我們很高興能夠優先提供這個投資置業良機，讓買家投資到曼徹斯特市中心比現有房屋更優質的住宅。Crown View將會是繼我們銷售十分成功的MeadowSide及New Cross Central項目後另一個優質物業。毫無疑問，Victoria Riverside全新一期Crown View將成為整個Victoria North大型活化項目中極具標誌性的發展項目之一，並且帶領該區住宅物業邁向新的里程碑。」第一太平戴維斯國際銷售主管Mark Elliott表示：「曼徹斯特一直是國際買家投資物業的明智選擇，而Crown View提供了一個獨一無二且千載難逢的機會，讓您在英國難得一見的最大活化項目中，擁有一個美麗家園。因此，我們預計Crown View將引起英國本地及國際買家的極大興趣，並相信該區的樓價在未來幾年內將呈上升走勢。」第一國際物業銷售主管Jackson Chan補充說：「從我最近實地觀察英國Victoria Riverside地盤後，發現Victoria Riverside的施工效率讓我感到驚訝！此外，我還與MeadowSide（FEC以往的發展項目）的許多買家和租戶溝通，了解他們的居住生活現況，他們一致對目前居住物業裝修質素和一流的生活設施贊口不絕。相比起當地其他項目，現今在曼徹斯特很遇到如此優質的物業。基於這些回饋意見，我相信VictoriaRiverside 全新一期Crown View會更上一層樓，更令買家滿意！」Victoria Riverside全新一期Crown View首次發售展銷會將於2022年9月24及25日(星期六及日)假座香港中環干諾道中5號文華東方酒店2樓維多利亞廳舉行。有關銷售查詢，請聯絡：第一太平戴維斯(香港)有限公司，國際住宅第一太平戴維斯國際住宅物業銷售電話﹕+852 2842 4472