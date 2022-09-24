■伍月柳教授為嶺南畫派第三代傳人。

■《沙漠清泉》是展覽的一大重點，國畫作為九大範疇之一。

「一帶一路國家文化藝術交流博覽會」暨「第四屆香港國際藝術及收藏品博覽會」昨日在亞博開幕，一連三日展期有二十個國家參展，當中《沙漠清泉》更匯聚本地一百五十多個傑出藝術家及畫廊作品，橫跨多個藝術範疇，如中國書畫、現代藝術及裝置藝術等超過五百件，帶領香港走出「文化沙漠」。博覽會除了有近二十個國家展出她們的藝術和文化精選，另設《沙漠清泉 香港傑出藝術家匯展》，推介本地一百五十多位傑出藝術家及畫廊之作品。主辦單位訊通展覽主席梁天富接受本報專訪時說，香港被詬病為「文化沙漠」，是因藝術家如沒名氣或金錢能力，基本上無法做宣傳或舉辦個人展覽。他直言，以往的大型展覽雖稱作「聯展」，但每位藝術家通常只獲展出一兩幅作品；但今次的展覽，一百五十位本地藝術家各有自己的攤位，能充份表現自己，不再是「聯展」，而是「聯合個人展」。為解開藝術家在發展上的桎梏，梁將商業模式融入展覽，形容是文化藝術展覽的變革；藝術家不止展出作品或賣畫，更能從中找商機，與各界合作推出其作品的衍生產品。梁帶記者欣賞一幅估計價值過億的唐卡作品，指已得到創作者代理，聘請本港的拼圖公司就此作品製作成拼圖，供市民訂購。他指不但能宣傳文化藝術，藝術家亦能得益，認為畫廊以後都要採用相關生意模式，不能純粹賣畫。中國近年積極推動「一帶一路」合作，身兼坦桑尼亞聯合共和國駐香港名譽領事館名譽領事的梁天富，數年前已開始在有關國家做宣傳，並與多國領事聯繫，最終舉辦今次的博覽會，有近二十個國家參與，他形容是大成功，未來或會考慮擴大規模。《沙漠清泉》是展覽的一大重點，國畫作為九大範疇之一，當中嶺南畫派就被喻為傳統國畫中的革命派。伍月柳教授是國畫大師趙少昂教授及黃君璧教授的入室弟子，為嶺南畫派第三代傳人。伍教授現身兼中國美術家協會會員等職。她指嶺南畫派的特色，在於將西洋的畫風、用筆、顏色配搭和構圖，融匯至中國畫內。她堅持應教盡教，故一衆師兄姐，無論在中外，都積極教授嶺南畫。伍教授過往曾在美國印第安那波利大學擔任亞洲研究顧問，她說當地學生都好欣賞嶺南畫派，認同它的用色與西方有關聯。伍說自己現時的學生橫跨幼稚園至大學，但小亦有小的想法的創造性，從小朋友的小小世界中也學習到很多東西。