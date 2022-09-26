家庭婚宴

美食到會

■婚禮專家歐惠芳表示，疫情下婚禮儀式也出現不少轉變。

新冠疫情擾攘近三年，男女共偕連理，也變陣避疫。有婚禮顧問透露，為了防疫，有新人放棄在酒樓大排筵席，小型家居婚宴派對興起。為免長輩中招，新人採用視像敬茶，變零接觸祝賀。更有新娘擔心會在宴會場所中招，擺酒時索性穿紙尿片解決。人情方面，為免接觸鈔票，有新人在請帖上附有轉數快號碼，電子交收，乾手淨腳。有三十年經驗的婚禮顧問歐惠芳接受本報訪問，疫情長近三年，新人籌辦婚禮，因應疫情發展，見招拆招。為免舉辦大型婚宴變成集體染疫，怕長輩中招，擔當不起，愈來愈多新人改辦小型的家居婚宴，「單是這三個月，我接了十多個定單，所有儀式在家中舉行，例如簽結婚證書、敬茶和設宴。」即使有數百呎單位內辦婚宴，問題不大，「這類婚禮多數只請雙方家屬，約二十多人，飯枱一圍，麻將枱一圍，茶几又一圍。食物多數叫到會，或請大廚回來煮，費用一定比在酒店擺平得多，起碼沒加一服務費。」自留家中閉環管理歐說，不少新人亦喜歡家居婚禮輕鬆自在的氣氛，「場地細，但細心佈置後，充滿喜慶氣氛，而且有家的感覺，私隱度較高。」另外，酒店和酒樓擺酒受防疫規例限制，一些傳統活動被禁，「家中就不同，可以打麻將，可以唱卡拉OK，熱鬧得多。」她預計，未來愈來愈多新人選擇舉辦簡單而隆重的私人婚禮，「手頭上還有幾個客人，都在家中行禮。」至於一些選擇酒樓擺酒的新人，亦搞盡腦汁防疫，例如在擺酒前十日，留在家中，自行閉環管理，以免中招而導致婚宴泡湯，「香港小姐和胡楓演唱會，都因為中招而改期，但婚宴很難改日子，意頭亦不好，所以新人事前很小心，寧願在家隔離自我保護，確保如期擺酒。一些籌備婚禮工作，交由親友幫手。」亦有新娘異常小心，於擺酒期間寧願穿上尿片，人有三急也不使用婚宴場地的廁所，減少染疫的機會，「很多婚紗和禮服設計比較闊身，穿了尿片也不覺眼。」老人家零接觸祝賀受入境隔離措施影響，海外親友難以回港參加婚宴，「新人想向他們表達敬意，採用視像敬茶，透過熒幕舉行儀式。之前藝人洪永城結婚，其媽媽在台灣，就用這個方法敬茶。」歐指，就算長輩在香港，一樣可以視像敬茶，「始終很多老人家擔心受感染不敢外出，選擇這種方法，飲新人杯茶，保證安全。」近日有兩三成新婚客會採用視像敬茶，成為疫下婚禮潮流。以往新人結婚時，會向親友派發實體請帖，但疫情後這傳統習慣也慢慢改變，「始終實體請帖有很多人摸過，有機會沾上病毒而受感染，所以現在不少新人都會改用電子請帖，又衛生又環保。」至於婚宴人情方面，亦愈來愈多人轉用電子支付，「銀紙容易傳播病毒，所以電子人情開始普遍，現時新人派電子請帖時，都會附有轉數快號碼，方便親友付人情，防疫得來又很有趣。」